Predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović so svojimi spolupracovníkmi vždy sa zasadzuje za praktické riešenia. Vzhľadom na to, že by na výstavbu nového objektu škôlky bolo potrebné vyčleniť dosť peňazí, rozhodli sa prenajať adaptované miestnosti.

„Dostavba objektu na zvýšenie kapacít v PU Poletarac v Starej Pazove podľa nových zvýšených cien stavebného materiálu by stála 209 miliónov dinárov. Namiesto výstavby prenajali sme na 10 rokov dom s veľkým dvorom na konci Ulice Njegošovej v Starej Pazove. Zmluva je podpísaná a prenájom stojí 1 500 eur mesačne. Prenájom sme vopred zaplatili na ročnej úrovni, aby majiteľ domu celý objekt prispôsobil potrebám súčasnej škôlky. Uvažujeme aj o otvorení súkromných škôlok, podobne ako je to v Belehrade a Novom Sade, kde by Obec Stará Pazova spolufinancovala pobyt detí,“ akcentoval Radinović.

V obecnom vedení uvažujú aj o bezplatnom pobyte detí v predškolských ustanovizniach.