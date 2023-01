Živá legenda rokenrolu, 75-ročný americký spevák Iggy Pop vydal nový, jeho devätnásty album pomenovaný Every Loser (vydavateľstvo Atlantic/Gold Tooth Records). Vydaniu predchádzali singly Frenzy a Strung Out Johnny.

Ako sa uvádza v oficiálnej správe, nový album predstavuje návrat Iggyho Popa k drsnejšiemu zvuku a rebelantským veršom, čiže k tvorivým koreňom a energickému výrazu, aký mal jeho niekdajší bend The Stooges. V skupine, ktorá nahrávala album Every Loser, vedľa Iggyho Popa boli basgitarista Duff McKagan (Guns N’Roses), bubeník Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) a gitarista Josh Klinghoffer (Pearl Jam). V tomto zložení budú pod menom The Losers aj koncertovať a pripojí s k nim Andrew Watt, ktorý mal na starosti zvukovú produkciu albumu.

V niektorých skladbách z vydania Every Loser hosťujú aj hudobníci, akými sú Dave Navarro (Jane’s Addiction), Stone Gossard (Pearl Jam) a dnes už nebohý bubeník Taylor Hawkins (Foo Fighters).