Predstavujeme ďalšiu zaujímavú a vzácnu antológiu básní vo vydaní Spolku novosadských spisovateľov, ktorá sa k čitateľom dostala na sklonku roku 2022. Je to Nový duchovný most Nový Sad – Nižný Novgorod (22 + 20). Redaktormi sú Zoran Đerić a Aleksej Valerjevič Korovaško. Preklad básní zo srbského do ruského jazyka, respektíve z ruského do srbského urobili Milena Aleksićová a Irina Jurjevna Abramova.

Je to antológia poézie súčasných srbských a ruských autorov z dvoch zbrataných miest: Nového Sadu a Nižného Novgorodu. V úvodnom príhovore redaktor Zoran Đerić napísal: „Priateľstvo čiže zbratanie medzi Nižným Novgorodom a Novým Sadom bolo podpísané, teda dostalo písomnú formu, až v roku 2006, ale priateľstvo (bratstvo) medzi Rusmi a Srbmi pretrváva už dávno, niekto by povedal, že odjakživa, lebo je založené na vierovyznaní, písme, prelínaní dejín a vzájomnom uctievaní.“

V tomto príspevku sme sa v rade historických a zaujímavých súvislostí dozvedeli aj to, že sa ruský jazyk v Srbsku vyučuje od roku 1849 (v Bogosloviji v Belehrade) a od roku 1903 v gymnáziách. Podľa niektorých údajov však vyučovanie ruštiny v našich končinách datuje ešte z roku 1726, keď bola v Sriemskych Karlovciach otvorená Slovanská škola Maksima Suvorovho a Emanuila Kozačinského.

Po spomenutom podpísaní memoranda o priateľstve Nového Sadu a Nižného Novgorodu v roku 2006 vzájomná spolupráca sa realizovala predovšetkým v oblastiach hospodárstva, vzdelávania, športu a kultúry. Týmto knižným projektom Spolku novosadských spisovateľov táto rusko-srbská spolupráca sa prehĺbila aj na literárnom poli.

Antológia Nový duchovný most Nový Sad – Nižný Novgorod (22 + 20) má dve logické časti. V prvej sú básne autorov z Nového Sadu (22 autorov) a to najprv v srbskom origináli a potom aj v ruskom preklade, v druhej časti sú básne autorov z Nižného Novgorodu (je ich 20) tiež najprv v origináli, potom v preklade do srbčiny. Každý z autorov je predstavení niekoľkými básňami. Z novosadských spisovateľov sú zaradení i títo autori: Miroslav Aleksić, Nataša Bundalo Mikićová, Zdenka Valentová Belićová (básne: Sprovod a Lavež u daljini), Đorđe Despić, Zoran Đerić, Igor Mirović, Ivan Negrišorac, Olena Plančaková Sakačová, Nenad Šaponja. V závere sú záznamy o autoroch, redaktoroch a prekladateľkách.

Projekt podporil Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami a vydavateľ za finančnú pomoc pri vydaní publikácie ďakuje i Mestu Nový Sad – Mestskej správe pre kultúru.