V Aténach sa včera uskutočnilo odovzdanie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry na rok 2023. Tohtoročnými strediskami kultúry sú Temešvár (Rumunsko), Veszprém (Maďarsko) a Elefsína (Grécko).

V minulom roku tento titul niesli Nový Sad, Kaunas (Litva) a Esch-sur-Alzette (Luxemburg).

Titul hlavného mesta kultúry, symbolicky zhmotnený v umeleckej soche, bol odovzdaný hlavným mestám na rok 2023, pričom tento ceremoniál bol ideálnou príležitosťou poukázať na myšlienku a zmysel Európskeho hlavného mesta kultúry ako jedinečného projektu, ktorý oslavuje harmóniu rôznych európskych kultúrnych vzorov.

Poslaním Európskeho hlavného mesta kultúry je spájať ľudí, mestá a krajiny prostredníctvom rôznych kultúr a prispievať k posilňovaniu európskej myšlienky, uvádzajú z Nadácie Nový Sad – Európske hlavné mesto kultúry.

Práve v Aténach v roku 1985 uviedla herečka a bývalá grécka ministerka kultúry Melina Mercouri spolu s francúzskym ministrom kultúry Jackom Langem toto európske ocenenie, ktorého hlavným cieľom je postaviť kultúru do centra spoločenského rozvoja a vnímať kultúru ako kľúč ekonomického rozvoja spoločnosti založenej na vedomostiach, inováciách a kreativite.

Nemanja Milenković, riaditeľ projektu Nový Sad – Európske hlavné mesto kultúry, vyhlásil, že už samotný fakt, že v roku 2022 boli prostredníctvom titulu EHMK prepojené tri európske mestá, je precedensom:

„Trom rozdielnym a autentickým mestám, ktoré sú od seba vzdialené, sa podarilo úspešne zrealizovať najvýznamnejší projekt v Európe v oblasti kultúry založený na spoločných európskych hodnotách. Pre každé mesto, ktoré vyhrá titul, je to vždy úspech, ale v čase koróny a nových výziev, ktorým všetci čelíme, je toto spojenie miest, ktoré sú odlišné, no jedinečné v túžbe zdieľať európsku identitu, rovnaké zázraku. Je to možno jeden z najväčších odkazov, ktoré Esch, Kaunas a Nový Sad zanechávajú všetkým budúcim európskym hlavným mestám kultúry,“ povedal Milenković.