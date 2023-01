Na Tri krále v roku 2002 vzišla iniciatíva založiť Spolok petrovských žien. Inak ženy aj dovtedy boli spolkársky činné, ale v posledných rokoch na prelome storočí tá činnosť bola trochu ochabla, a tak jej dali novú formu.

Vtedy vzniklo nové združenie – spolok žien, ktorý neskoršie bol aj úradne registrovaný pod menom Spolok petrovských žien. Ten si vlani pripomenul svoje okrúhle výročie činnosti v terajšej forme (dvadsať rokov), rok predtým aj storočnicu celkovej organizovanej činnosti žien v Petrovci a vtedy petrovské ženy za svoju snahu a obetavosť boli ocenené aj najvyšším ocenením lokálnej samosprávy – Cenou Obce Báčsky Petrovec.

Tak ako to zvyknú robievať každý rok, aj tohto roku včera predvečerom sa spolkárky stretli vo svojich miestnostiach v budove na rohu pri Begeji na Námestí slobody a spomienkovým stretnutím si sprítomnili svoje dvadsiate prvé narodeniny.

Prítomné spolkárky, spolkárov a hostí privítala predsedníčka SPŽ Katarína Rašetová, zaspomínala si na začiatky spolku, zakladateľku Annu Dudášovú a dlhoročnú predsedníčku Drahotínu Dorčovú. Prečítala aj časti z uverejneného rozhovoru s Annou Dudášovou v Národnom kalendári. Potom uviedla aj pozdravné príspevky a gratulácie, ktoré prišli na adresu spolku zo Slovenska, z Málinca, a z Kanady. Následne v kratšom programe tajomníčka Katarína Arňašová prečítala humoresku z dedinského života o tradičných zakáľačkách a báseň o našich dedinách tiež z Národného kalendára.

Predsedníčka Rašetová zagratulovala jubilantke Márii Šramkovej, ktorá koncom minulého roku oslávila sedemdesiatku a pri tejto príležitosti jej venovala gravírovaný pohár, čo je v spolku už zaužívanou praxou a tiež zaželala zdravia, šťastia a pohody aj Márii Bančićovej, ktorá práve v ten pondelok oslávila svoje 69. narodeniny. Privítala aj novú členku, ktorá sa odvolala na nábor členov, ktorý je v spolku práve aktuálny.

Na Tri krále je v Petrovci zvykom stolovať varený bôb (fazuľu) a pampúchy s lekvárom a šľahanými bielkami. Tie ani tentoraz nechýbali a predtým, ako si prichystanú večeru ponaberali do tanierov, spolkárky poprosili pána farára Jána Vidu, aby sa pomodlil spolu so všetkými prítomnými. A potom družba v spolku pokračovala do večera.