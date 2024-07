Minister pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Tomislav Žigmanov v Zhromaždení Srbska pri rokovaní návrhu zákona o dočasnej úprave spôsobu výberu poplatkov za verejnú mediálnu službu pripomenul dôležitosť tohto zvýšenia v rámci lepšieho fungovania verejnoprávnych mediálnych služieb a zabezpečenia finančných predpokladov na informovanie v jazykoch národnostných menšín.

Žigmanov vyzdvihol, že Rádio-televízia Vojvodina je významná, pretože poskytuje ústavou garantované právo vo veľkom rozsahu kvalitne informovať príslušníkov národnostných menšín v ich materinskom jazyku.

Minister uviedol, že toto mierne zvýšenie poplatku poslúži aj na to, aby sa naďalej financovalo to, čo Rádio-televízia Vojvodina uznáva za jedinečné nielen u nás, ale aj v širšom regióne a niektorí hovoria aj v Európe, a to sú jeho viacjazyčné produkčné a informatívne a iné programy.

Poukázal aj na to, že RTV vysiela svoje programy v štrnástich jazykoch národnostných menšín a v srbčine ako jazyku väčšiny. Zároveň zdôraznil, že v rámci RTS funguje redakcia v rómskom jazyku, prvá svojho druhu v Srbsku, ktorá vypracúva programy pre TV aj Rádio Belehrad, a pripomenul, že existuje aj relácia v albánskom jazyku.

Ministerstvo si podľa neho v priamej komunikácii s vedením RTV a RTS uvedomuje všetky výzvy, ktoré existujú, pokiaľ ide o programy v jazykoch národnostných menšín, od platov profesionálne zamestnaných ľudí, zamestnávania mladých novinárov, ako aj potrebu nového a rozmanitejšieho obsahu nielen v produkčnom zmysle.

Zdroj: srbija.gov.rs