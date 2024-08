Keď hovoríte o niekom, že získal striebro na ktorejkoľvek súťaži, musíte to ohodnotiť ako veľký úspech. Skutočne tak aj je, ale keby sme sa pýtali hráčov našej basketbalovej 3 x 3 reprezentácie, tak by úprimne odpovedali, že asi so striebrom nie sú spokojní.