Za prítomnosti početných hostí a členov včera večer kulpínski poľovníci slávnostným zhromaždením v Poľovníckom dome PS Fazan Kulpín oslávili jubileum 70 rokov spolku. Zároveň toto zhromaždenie bolo výročné a volebné.

Na oslavu si pozvali predstaviteľov Poľovníckeho zväzu Vojvodiny, potom z Poľovníckeho združenia Petrovec, kolegov poľovníkov z viacerých spolkov, ako aj predstaviteľov vedenia Kulpína a kulpínskych spolkov a združení.

Slávnostné zhromaždenie viedol doterajší a aj nový predseda PS Fazan Branislav Plachtinský, ktorého pred mesiacom poľovníci Kulpína vymenovali za predsedu. Predseda spolku je zároveň aj predsedom správnej rady zduženia.

V prvej pracovnej časti zasadnutia predseda predniesol správu o práci PS Fazan v uplynulom roku 2022 a predostrel aj plán práce v tomto roku.

Správu správcu revíru o realizácii plánu v poľovníckej sezóne 2022 – 2023, plán aktivít v poľovníckej sezóne 2023 – 2024 podal poľovník PS Fazan Zdeno Maglovský. Finančnú správu o dobrom hospodárení spolku prečítal pokladník Ondrej Širka.

Nasledovalo uvoľnenie z funkcie členov Správnej rady PS Fazan, potom Dozornej rady a Disciplinárnej komisie PS Fazan, taktiež návrh na odvolanie doterajších delegátov Správnej rady, zhromaždenia, Dozornej rady a Disciplinárnej komisie Poľovníckeho združenia Petrovec.

Následne na tieto funkcie, keď ide o PS Fazan, zvolili nových členov a do Poľovníckeho združenia Petrovec navrhli členov na spomenuté funkcie.

Nasledovali návrhy na predsedu Poľovníckeho združenia Petrovec. Ide o funkciu, ktorá je pohyblivá, teda striedajú sa tu predstavitelia 4 poľovníckych spolkov Petrovec, Maglić, Kulpín a Hložany. Teraz je na rade Kulpín a mandát predsedu PZ Petrovec trvá 4 roky. Na zhromaždení v Kulpíne boli na túto funkciu navrhnutí dvaja kandidáti: Branislav Plachtinský, ktorého navrhla Správna rada PS Fazan Kulpín, a druhého kandidáta Zoroslava Brtku na zhromaždení priamo navrhol Daniel Čelovský. Hlasovaním bolo rozhodnuté, aby zhromaždenia PS Fazan navrhlo zhromaždeniu PZ Petrovec ako kandidáta na predsedu Zoroslava Brtku.

Po tejto pracovnej a volebnej časti predseda Branislav Plachtinský predniesol príhovor o dejinách poľovníckeho spolku pri príležitosti jubilea 70 rokov od založenia PS v Kulpíne. Prvý úradný údaj o zakladaní spolku je dátum 19. marec 1953 z dokladu – požiadavky organizovať poľovnícke združenie sa dozvedáme, že ju podalo desať poľovníkov z Kulpína: Pavel Labát, Janko Cesnak, Ján Kantár, Ján Gaža, Milorad Aćanski, Jano Miškár, Milan Govorčin, Ján Melich, Ján Danko a Ondrej Haška. Požiadavku podali do Novosadského obvodu a 19. marca 1953 rozhodnutím Národného odboru Obvodu Nový Sad, Oddelenia pre vnútorné veci, bolo registrované prvé združenie poľovníkov Kulpína. To je doklad o zakladaní prvého spolku. Hoci poľovníci v Kulpíne pôsobili aj omnoho skôr, o čom svedčí fotka na stenách terajšieho Poľovníckeho domu, je to záber z lovu v Kulpíne v roku 1919, keď lov v Kulpíne usporadúvali veľkostatkári Dunđerskovci.

Na záver slávnostného zhromaždenia Mile Jovanović, predstaviteľ Loveckého zväzu Vojvodiny, udelil uznania zaslúžilým členom PS Fazan Kulpín. Nasledovali príhovory hostí a predseda B. Plachtinský odovzdal ďakovné listiny podporovateľom poľovníckeho spolku. Nasledovali príhovory hostí a odovzdávanie darčekov k jubileu spolku.

PS Fazan si k jubileu dal urobiť aj tablo s členmi spolku, ktorých je spolu 58. V poslednej časti zhromaždenia bola spoločná večera a družné posedenie pri hudbe a osviežení.