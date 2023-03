Po Zuzanskej zábave ďalší vydarený koncert v organizácii staropazovského SKUS hrdinu Janka Čmelíka sa uskutočnil včera večer v tamojšej divadelnej sále. Výročný koncert podali detské tanečné skupiny so svojimi hosťami a tým oduševnili početné obecenstvo, ktoré ani tentoraz nešetrilo svoje dlane a odmenilo potleskom výkon každého účastníka. Program pripravili najmladší tanečníci, speváci, hudobníci a recitátori toho spolku.

Večierok sa niesol aj v znamení príchodu jari a Jarných stretnutí 2023. Hosťami koncertu boli žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka a na programe sa predstavili nielen so žiackym chórom a orchestrom pod vedením profesorky Andrey Dvornickej-Machovej, lež aj s divadelnými scénkami a hudobným blokom, o ktorý sa postarali žiaci 1. 2 triedy v čele so svojou učiteľkou Miruškou Stošićovou.

Mladučkých a nádejných najmladších ochotníkov spolku Čmelík vedie neúnavná choreografka Ružena Červenská, ktorá i tentoraz do realizácie ozaj vydareného programu dala kus seba, tak ako to vždy aj celé desaťročia robí – prenáša lásku k spevu, tancu a materinskému jazyku budúcim generáciám. A krásnym vzorom najmladším účastníkom tohto programu boli aj členovia FS Klasy (zatancovali choreografiu Otvor, milá, ak nespíš), ktorí svoje prvé tanečné kroky začali v detských skupinách, a urobili to práve pod vedením Červenskej.

Mladučkí a nádejní speváci vystúpili nielen ako sólisti, ale aj v skupinách a na javisku zatancovali až tri choreografie: Okolo mája, Anička maličká a Tie pazovské zvony, s ktorou aj v mene SKUS hrdinu Janka Čmelíka vystúpia na obecnej prehliadke detských tanečných skupín.

V ústrety veľkonočným sviatkom, keď na Kvetnú nedeľu po Pazove chodia paničke, tento zvyk sprítomnili aj aktéri tohto detského programu. Na javisku medzi krojovanými pazovskými ratolesťami boli aj 2- až 3-ročné deti, ktoré po prvý raz verejne vystúpili. Z ich úprimných detských výkonov boli priam oduševnení všetci prítomní v divadelnej sále a spokojnosť netajili ani ich rodičia, ktorí tiež kedysi boli aktívnymi členmi spolku.

Početných spevákov a tanečníkov sprevádzal detský orchester spolku Čmelík pod vedením Vladislava Gubečku.

Program uzavreli spoločným bodom – matičnou hymnou Po nábreží koník beží, keď sa im v speve pridali aj všetci prítomní v divadelnej sále.