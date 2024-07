Antoine de Saint-Exupéry, narodený 29. júna 1900 vo francúzskom Lyone, bol významný spisovateľ a pilot. Pochádzal z aristokratickej rodiny, no jeho detstvo bolo poznačené stratou otca a finančnými ťažkosťami. Napriek tomu sa mu podarilo stať sa jedným z najuznávanejších autorov 20. storočia.

Saint-Exupéryho vášeň pre lietanie sa začala v mladom veku a v roku 1921 sa pripojil k francúzskemu letectvu. Počas svojej kariéry pracoval ako pilot pre rôzne letecké spoločnosti a zúčastnil sa aj na niekoľkých nebezpečných misiách počas druhej svetovej vojny. Jeho skúsenosti z lietania sa stali inšpiráciou pre mnohé jeho literárne diela, vrátane Nočného letu a Zeme ľudí.

Najznámejším dielom Saint-Exupéryho je však Malý princ, ktorý bol prvýkrát vydaný v roku 1943. Táto kniha, ktorá je často považovaná za detskú literatúru, obsahuje hlboké filozofické myšlienky a ponaučenia o živote, láske a priateľstve. Príbeh sleduje mladého princa, ktorý cestuje z planéty na planétu a stretáva rôzne postavy, z ktorých každá predstavuje rôzne aspekty ľudskej povahy.

To je veľdielo, ktoré síce znie detsky – rozprávkovo, ale obsahuje kopec citátov, ktorým porozumie len dospelý človek. Aj to nie každý. A dnes si pripomíname jedno smutné výročie – 80 rokov od smrti autora Malého princa, ktorý zahynul pri leteckom nešťastí nad Stredozemným morom. Jeho lietadlo bolo zostrelené a telo nikdy nebolo nájdené.

Malý princ zasiahol väčšinu čitateľskej populácie. Preložili ho do viac ako 250 jazykov sveta, dokonca aj do jazyka Toba, akým rozprávajú ešte pôvodní Indiáni Severnej Ameriky. Do tohto jazyka boli preložené len dve knihy – Biblia a Malý princ.

