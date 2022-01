„Bieloblatskí Slováci v roku 2021 jubilujú. Uplynulo 30 rokov odvtedy, čo si obnovili matičnú činnosť v tejto ,zatratenejʻ banátskej dedine, kde v ťažkých životných podmienkach zotrvávajú až dodnes, s úprimnou nádejou v lepšiu budúcnosť. V tomto jubilujúcom roku sa zrodila kniha, ktorá zahrnula všetky aspekty života bieloblatských matičiarov, od obnovenia až podnes,“ píše sa v pohovore novej publikácie Adama Jonáša Miestny odbor Matice slovenskej v Bielom Blate 1991 – 2021.

Inak o činnosti MOMS Biele Blato svetlo sveta uzreli už dve knihy Miestny odbor Matice slovenskej v Bielom Blate 1991 – 2001 a Miestny odbor Matice slovenskej v Bielom Blate 1991 – 2011. Autorom oboch, ako aj tejto najnovšej, je tajomník tohto MOMS Adam Jonáš (1943), horlivý aktivista a kronikár.

Periodicky teda každých desať rokov autor prináša prehľad činnosti tohto matičného odboru, a tak pred zabudnutím odtŕha všetko podstatné, ktoré v tejto chvíli je „samozrejmé“, ale po čase to nemusí byť.







Hoci nová publikácia má v titule zdôraznené časové rozpätie posledných tridsať rokov, predsa jadro knihy zachytáva posledných desať rokov matičnej aktivity v Bielom Blate.

Samotná kniha je rozdelená do štyroch častí. Prvá začína predhovorom aktuálneho predsedu MSS Branislava Kulíka, pokračuje o minulosti osady a s 30. výročím MOMS Biele Blato a končí sa to so správou o činnosti bieloblatských matičiarov za roky 2011 až 2021 a zoznamom členov MOMS, ktorých je v zozname 299.

Druhú časť tvoria in memoriam horlivých matičiarov a tretiu – najobsiahlejšiu – monitoring tlače. Sú tu obsiahnutí mnohí autori a predovšetkým informácie a fotografie uverejnené v Hlase ľudu.

Posledná časť knihy je tiež obsažná. Sú tu: prehľad vydavateľskej činnosti, zoznam básní na nástenných kalendároch, ako aj prehľad ich sponzorov. Záverom je prehľad získaných matičných uznaní v uplynulom desaťročí, píše sa o výstavbe matičného domu a pohovor z pera Jarmily Hromčíkovej.

Publikáciu Miestny odbor Matice slovenskej v Bielom Blate 1991 – 2021 Adama Jonáša spoločne vydali MOMS Biele Blato a Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci, ktorému je to 287 vydaná kniha. Je rozmerov 21 x 15 cm a vytlačená je na ofsetovom papieri v rozsahu 240 strán. Kniha je zviazaná do tvrdého kolorovaného prebalu a vyšla s vročením 2021. V náklade 300 kusov ju vytlačila tlačiareň Futura v Novom Sade.