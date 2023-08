Posledný titul z produkcie Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci v roku 2021 je kniha s titulom Webom do Kulpína redaktorky Kataríny Pucovskej (1956).

V podstate ide o súčasnú históriu, resp. kroniku dianí v Kulpíne za roky 2007 až 2021, odkedy existuje webová stránka kulpin.net. Je to zhustené zobrazenie toho, čo za posledných pätnásť rokov bolo uverejňované na tejto internetovej stránke a týka sa priamo udalostí, ktoré sa udiali v samotnom Kulpíne, alebo majú priamy či nepriamy súvis s Kulpínom.

Dve tretiny jej obsahu tvoria udalosti zachytené slovom redaktorky a jedna tretina obsahu publikácie je zaplnená fotografiami, ktoré dopĺňajú slovné diania. Ich autormi sú Martin Pucovský, Katarína Pucovská, ako aj Marica Šimová, Michal Hasík, Jaroslav Grňa, Ondrej Miháľ, Anna Francistyová, Igor Bovdiš a Juraj Spevák.

Autorka Katarína Pucovská sa vyjadrila, že „aktuálna kulpínska webová stránka je už šiestym – siedmym variantom tej pôvodnej zo 7. júla 2007 a tvorcom všetkých jej obmien bol Martin Pucovský… Teraz platná webová adresa bola zakúpená 24. septembra 2007 a… od 1. mája 2008 je k dispozícii návštevníkom súčasná webová stránka. Technickú a programovú časť práce má stále na starosti – už 15 rokov – Martin, v súčasnosti vyštudovaný IT odborník pracujúci na Slovensku. Tú novinársku časť robí mama Katarína, od roku 2021 už dôchodkyňa a predtým redaktorka Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad. Keďže je všetko virtuálne prchavé, chceli sme údaje zachovať aj v hmatateľnej forme. Tak sa zrodil nápad knižne zdokumentovať články o Kulpíne, ktoré boli zverejnené od spustenia webovej stránky a do konca roka 2021. Pod článkami sú uvedené dátumy zverejnenia.“

Pri prelistovaní knihy si čitateľ všimne, že ide o publicistické texty, ktorými sa zaznamenávajú dôležité udalosti a jubileá významnejších jednotlivcov z minulosti a súčasnosti Kulpína. Časť príspevkov sú aj svojrázne gratulácie k 60., 70. a 80. narodeninám jednotlivých Kulpínčanov. Nechýbajú ani biografické texty o úspechoch jednotlivcov a ani nekrológy zosnulých. Príspevky sú zoradené chronologicky podľa rokov. Na úvod je Slovo k čitateľom a na záver heslo o autorke.

Kniha Webom do Kulpína s podtitulom Kronika Kulpína 2007 – 2021 Kataríny Pucovskej vyšla ako spoločné vydanie portálu kulpin.net, Miestneho odboru Matice slovenskej Kulpín a Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci. V rámci SVC ide o vydanie mimo edícií a zároveň je to 297. publikácia vydaná v tomto vydavateľstve. Kniha je rozmerov 24 x 16 cm, vytlačená na ofsetovom a kriedovom papieri, zlepená do mäkkej väzby, v rozsahu 184 strán z čoho 50 strán tvorí farebná fotografická príloha, vyšla s vročením 2021. V náklade 300 kusov ju vytlačila tlačiareň Futura v Novom Sade.