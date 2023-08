Odo dnes do 25. augusta 2023 pre rekonštrukciu vozovky na križovatke Bulváru Jašu Tomića a Bulváru oslobodenia autobusy menia svoje trasy.

AUTOBUS Č. 4, 5H, 19:

– zo Železničnej stanice: nástupná zastávka je zastávka linky 7B na Bulvári Jašu Tomića.

AUTOBUSY Č. 7, 10 a 14:

– z centra: pravidelná trasa;

– smerom k centru: pravidelná trasa, s tým, že sa ruší zastávka autobusov 7A, 10 a 14 Bulvár oslobodenia / Bulvár Jašu Tomića (pri pekárni Klas).

AUTOBUS Č. 11A:

– z Bulváru Jašu Tomića autobusy odbočujú na terminál pri reštaurácii McDonald’s.

AUTOBUS Č. 11B:

– na križovatke ulíc Rumenačká a Bulvár Jašu Tomića autobusy premávajú po Rumenačkej ulici, odbočujú vpravo do Ulice industrijskej, pokračujú po Partizánskej, odbočujú vpravo a po Kysáčskej ulici smerujú k zastávke Kysáčska / Bulvár Jašu Tomića, kde čakajú termín nasledujúceho odchodu.

AUTOBUSY Č. 41, 42 a 43:

– z Nového Sadu: z pravidelnej nástupnej zastávky v tzv. podkovičke autobusy smerujú vpravo na Bulvár Jašu Tomića, odbočia vpravo do Rumenačkej ulice, odkiaľ pokračujú pravidelnou trasou;

– do Nového Sadu: na križovatke ulíc Rumenačká a Industrijska autobusy odbočujú vľavo do Ulice Industrijskej, pokračujú po Partizánskej ulici, odbočujú vpravo do Kysáčskej, vpravo na Bulvár Jašu Tomića, vpravo na vchod do McDonald’s na výstupisku pri lokomotíve. Na pozmenenej časti trasy sa používa zastávka Industrijska / Rumenačka.