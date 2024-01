Jedným z najsprávnejších darčekov pre našich najmladších oslávencov je iste detská kniha. Či už im z nej budeme čítať my starší, alebo si ju budú slabikovať alebo čítať ony samy, iste poteší. V týchto dňoch do tejto odporúčanej ponuky pribudla nová kniha mladého autora Miroslava Gašpara. Volá sa Hm, poškrabkám sa za uchom… a vydalo ju s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci ako 120. zväzok edície Včielka. Knihu ilustrovala Emília Valentíková-Labátová.

Je v nej 11 poviedok, ako vystrihnutých príbehov z našej každodennosti. Pošteklíme vašu zvedavosť niekoľkými titulmi: Čo je to za Čierne more?!, Kto rozbil vázu?, Ako som sa naučil zemepis, Duch, ktorý mi našepkáva odpovede, Višne mi vôbec nechutia!, Nedokonalá matematika… Budú z nej iste mať radosť nielen najmladší čitatelia, ale aj ich rodičia, lebo sú tam aj tak diskrétne skryté výchovné momenty: ako odlákať deti od internetových hier, ako ich prinútiť, aby viac „zohriali stoličku“ pri domácich úlohách a učení… Pritom spracované príbehy sú také hravé, všetkým známe, že si nevdojak pomyslíme, či tam nie je niečo aj z nášho každodenného života, či sme sa s autorom o niečom spoza našej brány nerozprávali tak mimochodom a on to spracoval do knihy…

Autor Miroslav Gašpar (1989) je skončeným žurnalistom, má aj titul master komunikológie. Je šéfredaktorom slovenskej redakcie Rádia Nový Sad v Rádio-televízii Vojvodina. Nositeľom je početných cien v novinárskych a literárnych súťažiach a knižný titul, ktorý vám teraz predstavujeme, je už jeho druhá detská kniha: roku 2018 tiež vo vydaní SVC vyšla jeho prvá kniha prózy pre deti Mesiac nad naším dvorom. Keď sme sa po ňu chceli dostať, zistili sme, že je náklad celkom vypredaný. Veríme, že onedlho svetlo sveta uzrie aj jej druhé vydanie. Hovoríme o slovenskom vydaní Mesiaca nad naším dvorom, lebo táto prvá kniha Miroslava Gašpara bola roku 2021 preložená a publikovaná aj v srbčine. Vydalo ju Banátske kultúrne centrum v Novom Miloševe.