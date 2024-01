Byť pracovitý, úspešný, inovačný a konkurencieschopný – sú vlastnosti, ktoré by mal mať mladý poľnohospodár. Potom sú výsledky jeho práce viditeľné, verejnosťou pozitívne hodnotené a možno aj pre ostatných poľnohospodárov motivujúce. Taký poľnohospodár je aj Juraj Častvan zo Selenče, nositeľ Ceny Poľnohospodár novej generácie.

Konferencia Poľnohospodár novej generácie sa konala 21. decembra minulého roku v kongresovom centre Novosadského veľtrhu. Zorganizovalo ju rovnomenné združenie Poľnohospodár novej generácie s podporou Ministerstva pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo, Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo a cestovný ruch a Mesta Nový Sad. V rámci konferencie boli ocenení desiati mladí poľnohospodári zo Srbska, ktorí sa poľnohospodárskej výrobe venujú modernejším spôsobom a s využitím moderných technológií. Získali ich tí, ktorí svojou prácou a inovatívnosťou sa dostávajú k väčším výnosom poľnohospodárskych produktov.

Ako sme už uviedli medzi odmenenými bol aj Juraj Častvan, ktorého sme navštívili v Selenči, na domácom gazdovstve.

Rodina Častvanová sa prioritne zaoberá poľnohospodárstvom. Juraj patrí do tretej generácie, ktorá značne zintenzívňuje poľnohospodársku výrobu. V súčasnosti najviac pestujú sóju, kukuricu a žito, no najviac pozornosti, času a investícií venujú dopestovaniu papriky. Na plochách ju nemajú najviac z celkovej obrábacej plochy, no vyžaduje si viac práce než ostatné plodiny, ktoré dopestujú.

Častvanovci sú v Selenči známi ako paprikári a popri nich sú v tejto dedine ešte ďalší traja. Už vyše 40 rokov sa zaoberajú dopestovaním u nás známej priemyselnej papriky a bezpochyby sa im darí. Snažia sa zmodernizovať výrobu a to predovšetkým zabezpečením modernejších strojov.

Ich paprika sa dostáva k lokálnym kupcom, ako aj do Silbašu či Báčskeho Petrovca, a odtiaľ už cestuje ďalej. Samozrejme, usmernili sa aj na výrobu a predaj mletej papriky, ktorá predstavuje ich garanciu kvality. Ako sme sa dozvedeli papriku sušia v Hložanoch, neskôr melú a predávajú predovšetkým v Selenči, v okolitých dedinách, ale dokonca množstvo mletej papriky sa im podarí predať aj cez internet.

Údajne obrábacie plochy pod paprikou zatiaľ neplánujú zväčšovať. Dôvodom je, absencia väčších plôch v jednom kuse. Čiže pokúskovaná poľnohospodárska pôda predstavuje problém, a to predovšetkým časový. Transport z jednej plochy na ďalšiu je pomerne zdĺhavý, každá plocha si vyžaduje studňu na zalievanie a práca je potom zdvojnásobnená.

Juraj Častvan sa už od detstva zapájal do rodinných poľnohospodárskych prác. Jasno si stanovil, že zostane na domácom gazdovstve a bude pokračovať v práci už ako tretia generácia. Snaží sa poľnohospodársku výrobu zmodernizovať a priniesť určité inovačné prístupy obrábaniu pôdy. Čo je tiež veľmi dôležité – má podporu rodiny. Je aktívny aj v Klube poľnohospodárov, v ktorom má funkciu podpredsedu.

Určitým vrcholom angažovanosti Juraja Častvana v poľnohospodárskej výrobe je ako sme už uviedli získanie Ceny Poľnohospodár novej generácie.

„Pravdupovediac, vôbec som ani netušil, že získam Cenu Poľnohospodár novej generácie. Jednoducho o túto cenu nemôžete nikde konkurovať, nemôžete sa nikde prihlásiť. Združenie Poľnohospodár novej generácie volí mladých poľnohospodárov na základe ich výsledkov práce, prístupu k modernizácii práce, na základe výnosov či čerpania štátnych a pokrajinských fondov, ktoré podporujú poľnohospodársku výrobu. V konečnom dôsledku ani dodnes som nezistil, ako sa toto združenie dozvedelo o mne, no cena ma samozrejme veľmi potešila. Je motivačná, lebo ma posúva dopredu, aby som v tom pokračoval a zotrval, hoci byť poľnohospodárom v súčasnosti nie je vôbec ľahké, hlavne, keď zoberieme do úvahy, že poveternostné podmienky sú dosť nestabilné, ale aj ceny poľnohospodárskych výrobkov sú nízke a podcenené, takže sa poľnohospodári často dostávajú k nešťastnej nule,“ tvrdí spolubesedník.

Hoci sa Častvanovci usmerňujú na výrobu obilnín na väčších plochách, predsa Juraj získal ocenenie z oblasti zeleninárstva. Každý ďalší ocenení získal cenu za iného druhu poľnohospodárskej výroby.

Určite komisia, ktorá hodnotila a udeľovala ceny, zohľadnila aj modernizáciu poľnohospodárstva. V tomto je potrebné pochváliť aj Častvanovcov, ktorí sa jej nevyhýbajú.

„Na základe našich možností sa snažíme aj modernizovať celé gazdovstvo. Táto doba si to sama aj vyžaduje, ale modernejšia výroba je aj pre nás potom ľahšia. Napríklad, každých desať rokov meníme poľnohospodárske stroje. V roku 2022 sme kúpili dva traktory a rok predtým k nám tiež jeden pribudol. Možno si nekúpime nejaké najsilnejšie západné traktory, ale vždy sa snažíme mať na gazdovstve novšie stroje. Tiež sme si adaptovali do traktoru aj navigačný systém, ktorý nám čiastočne obľahčí prácu v poli. Keď tak zhodnotíme všetko spolu, máme na gazdovstve modernejšie a nové stroje, a možno práve túto skutočnosť zhodnotila aj porota, ktorá mi udelila potom Cenu Poľnohospodár novej generácie,“ dodáva Juraj.

S novým traktorom, ktorý pribudol v roku 2021 sa viaže zaujímavá príhoda. Totiž v čase celosvetovej pandémie sa nekonal tradičný Poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade. Predsa niektoré aktivity sa konali a medzi také bola zaradená aj tradičná súťaž spoločnosti Agropanonka. V rámci Dní online poľnohospodárstva a na platforme Novosadského veľtrhu ExpoOnline.rs sa do súťaže zapojil aj Juraj Častvan, ktorý sa ani nenazdal, že bude šťastný výherca, a že dostane traktor Belarus 82.1.

Častvanovci sa zúčastňujú aj konkurzov, buď štátnych, pokrajinských, alebo obecných. Napríklad na štátnom konkurze pre mladých poľnohospodárov, boli dotovaní na kúpu vlečiek, tiež na republikovom poľnohospodárskom konkurze im finančne podporili kúpu traktoru s navigačným systémom a tiež aj na orný pluh. Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo tiež dotoval kúpu zavlažovacích systémov.

Na záver nám Juraj Častvan ešte predostrel vízie gazdovstva: „Mojim, ale aj našim rodinným plánom je zatiaľ pokračovať v nasadenom tempe. Čiže neznižovať produkciu, ale skôr ju zvýšiť. Nemáme pred sebou naplánované veľké zmeny, skôr sa držíme toho, aby sme sa vyvíjali a mali kvalitnú produkciu. Nie vždy všetko závisí od nás. Napríklad vlani bol ťažký rok – veľmi nízke ceny plodín – obilnín, palivo predražené, rovnako aj umelé hnojivo. Všetko to vplýva aj na samotné rozvíjanie gazdovstva. Potrebné je veľmi veľa pracovať, investovať a risk je tiež vždy prítomný. Mohla by sa aj produkcia rozšíriť, keby podmienky boli iné, hlavne tie, ktoré sa týkajú cien. Zatiaľ je situácia v poľnohospodárstve veľmi zložitá. Snáď sa to zmení v blízkej budúcnosti.“

Juraj Častvan je bezpochyby poľnohospodár novej generácie. Zostáva na svojom gazdovstve, modernizuje ho a darí sa mu. Možno práve on bude vzorom ďalším mladým poľnohospodárom, pred ktorými je odvetvie, ktoré je potrebné rozvíjať.

Foto: autor a z archívu J. Častvana