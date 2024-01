Na začiatku nového roka by sme sa mali vrátiť k tomu predošlému a zhodnotiť ho. Ako to bolo v Pivnici v roku 2023, čoho sa Pivničania konečne dožili, a čo ich v roku 2024 čaká, nám povedala predsedníčka Rady Miestneho spoločenstva Pivnica a členka NRSNM Anna Čásarová.

Na začiatku iba tak všeobecne – aký bol rok 2023?

„Rok za nami bol pre Pivnicu bezpochyby veľmi úspešný. Zrealizovali sme určité kapitálové investície, pracovali na zlepšení životného štandardu, súdržne sme všetci išli do nových projektov a splnili určité ciele. Množstvo práce nás však ešte čaká.“

Asi stredobodom bola výstavba, presnejšie rekonštrukcia hlavnej cesty. Ako to celé prebiehalo?

„Celé sa to začalo, po tom veľkom nečase, ktorý zasiahol našu krajinu, a ktorému sa naša báčskopalanská obec tiež nevyhla. Po nečase obec navštívili minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goran Vesić, ktorý okrem diskusie o poškodených obytných a hospodárskych budovách, rokoval aj o rekonštrukcii ciest. Vtedy sme ministrovi Vesićovi spolu s predsedom obce Branislavom Šušnicom navrhli, aby sa zrekonštruovala cesta medzi Pivnicou a Despotovom. On to akceptoval, a tým sa vlastne začal aj proces realizácie tohto pre nás veľkého projektu. Táto cesta bola už v katastrofálnom a životaohrozujúcom stave, no po 55 rokoch sa dožila svojej obnovy. Na naše veľké prekvapenie bola zrekonštruovaná aj cesta medzi Pivnicou a Ratkovom, totiž bola to prvá fáza a od Pivnice po Despotovo bola druhá fáza rekonštrukcie.“

Dokonca aj samotné centrum Pivnice sa dožilo svojej čiastočnej obnovy. Bolo to pôvodne plánované?

„Rekonštrukcia centra Pivnice pôvodne nebola plánovaná. No, vždy je to tak, keď sa niečo začne robiť, potom sa ešte vždy niečo pridá. Centrum je po celý rok plné ľudí, sú tam obchody, deti musia cez centrum prejsť do školy a tiež bolo v pomerne zlom stave. Dokonca nám aj tento projekt bol schválený a spoločnosť Bačka Put sa mohla pustiť do práce – vylievania asfaltu. Táto rekonštrukcia centra je vyhodnotená na dva a pol milióna dinárov. Takže je to ďalšia kapitálová investícia, ktorá určite aspoň dá lepší výzor Pivnice.“

Bude sa pokračovať s prácami v centre Pivnice aj v tomto roku?

„Tak plánov je veľmi veľa, iba finančných zdrojov menej. Čo viem potvrdiť je to, že v centre pribudne ďalšia dvojjazyková informačná tabuľa, lebo finančné zdroje na jej inštaláciu už máme. Získali sme ich z Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá. Keďže boli v centre adaptované ozdobné názvy Pivnice, tohto roku je potrebné zriadiť aj priestranstvo pred nimi – vysadiť kvetiny a pridať ozdobné kamene. Určite sa bude opravovať budova Miestneho spoločenstva. Mali by sme sa podieľať spoločnými silami na obnove autobusových zastávok, a na odstránení alebo obnovení už časom a ľuďmi zdevastovaných kvetináčov. Budeme zohľadňovať aj to, čo Pivničania mienia, že je dôležité.“

Uličné osvetlenie je tiež nové. O aké osvetlenie vlastne ide?

„Uličné osvetlenie sa menilo v celej báčskopalanskej obci. Ide o osvetlenie, ktoré je úsporné, dokonca by mala byť jeho spotreba až o 50 percent nižšia. Aj tá viditeľnosť v nočných hodinách je teraz celkom lepšia, keď to porovnám s tým predošlým osvetlením.“

Dva veľké festivaly, celodedinské oslavy – Dni Pivnice, ako aj ďalšie podujatia – kultúrne, športové či vzdelávacie dedine prospeli k jej zviditeľneniu?

„Na tieto naše pivnické podujatia som osobitne hrdá. Pri ich organizácii vidíme, akí sú Pivničania súdržní. Snažia sa ponúknuť kvalitné kultúrne, vzdelávacie, náboženské či športové obsahy nielen domácim, ale aj návštevníkom tak zo Srbska, ako aj zo zahraničia. Je to vynikajúca možnosť, ako sa predstaviť verejnosti v tom správnom svetle, a Pivničania to vedia veľmi dobre. V našej obci Pivnica sa dostala do popredia práve ďakujúc početným aktivitám spolkov, ktoré nás reprezentujú. Nesmierne som hrdá na Dni Pivnice, ktoré akoby aktivovali celú dedinu a všetky spolky, kluby a združenia. Pri ich organizácii si musíme všetci spoločne sadnúť a to je na tom pozitívne, že každý chce iba to najlepšie ponúknuť a predstaviť sa v tom správnom svetle. A tak máme z roka na rok stále bohatšie celodedinské oslavy s trojdňovým bohato vyplneným programom. A na tých oslavách zistíte, že sme my skutočne bohatá dedina, s veľmi kvalitnými spolkami, klubmi a združeniami, ktoré svojou kvalitou vynikajú tak doma, ako aj v zahraničí.“

Čo očakávate od roku 2024?

„Keby bol rok 2024 aspoň z časti taký ako 2023, bolo by to pre Pivnicu veľmi dobré. Samozrejme, sledujeme požiadavky obyvateľov a snažíme sa im vyhovieť. Nie vždy sa to dá, lebo nezávisí všetko od nás, ale od vyšších orgánov moci, ktoré rozhodujú o tom, ako budeme pracovať. Som si vedomá toho, že v Pivnici potrebujeme zrealizovať ešte viacero kapitálových investícií, no pevne verím, že to postupne spoločne dokážeme. My sme v každom prípade vypracovali plán práce a projekty, ktoré by sme si priali zrealizovať, no postupne zistíme, čo nám je schválené. Pevne veríme, že sa nám v blízkej budúcnosti podarí opäť zrealizovať nejaký ďalší kapitálový projekt. Dovtedy však potešia aj menšie projekty, ktoré zlepšia životnú úroveň obyvateľov Pivnice.”

Ďakujem za rozhovor.

„Ďakujem aj ja.“