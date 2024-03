Písať štatistické údaje súvisiace s demografiou nie vždy je najľahšie, nakoľko záverečné čísla kontinuálne majú klesajúcu tendenciu. V roku 2022 bol v našej krajine realizovaný popis obyvateľstva, ktorého výsledky určite každého prekvapili. V Pivnici v roku 2022 žilo 2 812 obyvateľov, z toho 1 373 mužov a 1 439 žien. Ako zisťujeme podľa štatistického úradu, v roku 2011 tu žilo 3 337 obyvateľov, v roku 2002 – 3 835, 1991 – 4 361, 1981 – 4 820, 1971 – 5 162, 1961 – 5 541, 1953 – 5 653, 1948 – 5 425. Keď porovnáme rok 1953, v ktorom žil najväčší počet obyvateľov, s rokom 2022, zistíme, že ten počet klesol o 2 841. To znamená, že sa počet obyvateľov Pivnice za 69 rokov znížil o 49,7 percent. Sú to pomerne šokujúce čísla, ale aj smutné.

Podľa štatistického úradu zisťujeme, že najviac obyvateľov Pivnice patrí do vekovej kategórie 55 až 59 rokov. Ďalej bolo v Pivnici evidovaných spolu 1 147 domácností. Najviac domácností (358) bolo s jedným členom, pravdepodobne ide o starších občanov, na druhom mieste boli domácnosti s dvomi členmi, presnejšie ich bolo 320, s tromi – 196, štyrmi – 177, piatimi – 69, so šiestimi a viac – 27. V priemere v roku 2022 domácnosti mali 2,45 člena.

V roku 2023, ako sa dozvedáme z Domu zdravia, sa v Pivnici narodilo 20 detí, z toho počtu 11 slovenskej národnosti a 9 srbskej. Z celkového počtu sa narodilo 9 chlapcov a 11 dievčat. Aby sme to zviedli bližšie k národnostnej príslušnosti, tak v minulom roku sa narodilo 7 dievčat a 4 chlapci slovenskej národnosti. Pre zaujímavosť, rodičia si zvolili mená detí slovenskej príslušnosti: Matea, Adela, Iva, Teofil, Adrián, Matej, Una, Andrej, Lenka, Lena-Sára a Maja. V evanjelickom cirkevnom zbore bolo v minulom roku v detskom veku pokrstených spolu 14 detí, z čoho 10 dievčat a 4 chlapci.

Čo je však veľmi prekvapujúce, pred oltár si zastali iba tri páry. Uzavretie zmiešaných manželstiev nebolo evidované v minulom roku.

Mortalita, nielen v Pivnici, ale aj v celej krajine už dlho presahuje natalitu. Podľa údajov z evanjelického cirkevného zboru bolo vlani pochovaných 27 osôb – 16 mužov a 11 žien, čo je o 22 pohrebov menej ako v roku 2022. Keď porovnáme, že v minulom roku sa narodilo 20 detí a umrelo 27 ľudí, nemôžeme byť celkom skeptickí.

Keď sa zosumarizujú minuloročné údaje, Pivnica nie je na tom až tak zle. Počty narodených by sa dali prirovnať k takej sínusoide – čiže sú roky, keď sa narodí celkom pekný počet detí, no sú roky (ako aj ten vlaňajší), keď je detí o niečo menej. Viac by Pivničanov mali trápiť dlhodobé štatistiky, ktoré určite každého prekvapili.