Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica naplno podporuje všetky aktívne sekcie, ktoré sú primárne orientované na interpretáciu a zachovávanie tradičného tanečného, speváckeho a hudobného repertoáru Slovákov v Pivnici. S cieľom skvalitniť kultúrne produkty, ktoré spolok vytvára, existuje potreba upevnenia a posilnenia vlastného ľudového orchestra. Z toho dôvodu sa spolkári usilujú o zadováženie kvalitných nových hudobných nástrojov.

V sobotu 16. marca sa mali na čo tešiť. Do spolku zo Slovenska bol totiž prinesený nový cimbal – Luxury. Pôvodne v spolku tento hudobný nástroj už bol, no postupom času sa kvalita jeho zvuku znižovala. Z toho dôvodu bolo potrebné zadovážiť nový cimbal.

„Absencia cimbalu v našom spolku bola viacročná. V minulosti tento hudobný nástroj bol vždy prítomný na všetkých vystúpeniach. Keďže tie staršie nástroje už ukončili svoju hudobnú kariéru, naším cieľom je zabezpečiť nové. Preto sme sa rozhodli ako prvý zabezpečiť nový cimbal, keďže ho potrebujeme pri vystúpeniach, ale aj na festivale Stretnutie v pivnickom poli. Doteraz sme si museli vypožičiavať cimbal od spolkov, ktoré ho vlastnia, no odteraz už náš cimbal bude plniť svoju funkciu tak na vystúpeniach, ako aj na pivnickom festivale,“ informuje Miroslav-Juraj Béla, predseda SKUS Pivnica.

Vedenie spolku sa rozhodlo kúpiť si nový cimbal od spoločnosti Cimbalom Bohák. Ide o firmu, ktorá bola založená v roku 1900 a jej zakladateľom bol Lajos Bohák. Ten sa totiž po odmietnutí získať prácu v spoločnosti Schunda rozhodol založiť si vlastnú. Zaujímavosťou je, že práve pivnický spolok vlastní aj cimbal spoločnosti Schunda, ktorý je, ako sme uviedli, nepoužiteľný. Značka Bohák od roku 2013 patrí majiteľovi Slavomírovi Hromadovi, ktorý nový cimbal do Pivnice osobne priniesol.

„Dodnes vyrábame cimbaly pôvodnou technológiu, hoci si už vieme pomôcť aj modernými technikami. Hudobné nástroje predávame okrem na Slovensku, aj do Japonska, Austrálie, Spojených štátov amerických, Spojených arabských emirátov, Kanady, Rumunska, Slovinska a, samozrejme, niekoľko kusov aj do Srbska. Ročne spoločnosť vyrobí aj do 90 cimbalov rôznych typov,“ uvádza Slavomír Hromada.

Kúpu nového cimbalu finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Pivnickému spolku už nič iné nezostáva, iba nájsť lektorov, ktorí by boli ochotní naučiť deti a mladých členov spolku hrať na cimbale. Už sa do toho pustili, takže sa im to určite aj podarí. Veď na to si ho zabezpečili – využívať na aktivity spolku, ale aj naučiť prichádzajúce generácie hrať na cimbale, ktorý dá ešte krajšiu ozvenu tomuto spolku.