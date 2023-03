Včera sme si pripomenuli Svetový deň osôb s Downovým syndrómom. Downov syndróm (DS) je najčastejšia genetická odchýlka spôsobená poruchou chromozómov. Je to vrodená genetická odchýlka spôsobená nadpočetným chromozómom číslo 21 (trizómia 21).

Pomenovanie Downov syndróm sa používa od roku 1965, keď ho schválila Svetová zdravotnícka organizácia. Dovtedy sa používal názov mongoloizmus.

Nie vždy majú deti, ktoré trpia touto poruchou, ľahké. A ani ich rodičia. V priebehu rokov sa však situácia zlepšila a v súčasnej dobe je to inak. Dnes sú osoby s týmto ochorením prijaté do spoločnosti. Aj v Kysáči žije mládežník menom Vladimír Abelovský, ktorý slúži na radosť nielen rodičom, ale aj súrodencom. A nielen na radosť! On ochotne pomáha pri práci v poli a v záhrade, tak mame Mariji, ako aj otcovi Miloslavovi. Vypĺňa ho práca v poli.

Vladko sa vie sám o seba postarať. Pomáha mame aj pri chystaní raňajok, obeda a večere. Upratuje tiež. Má rád kreslenie a maľovanie… Je hlboko veriaca osoba a pravidelne chodí do evanjelického kostola na služby. S nadšením spieva. Je spoločenský a s radosťou sa každému prihovorí a odpovedá na otázky.

O priateľov nemá núdzu. Ani o mladých, ani o starých. A necíti sa rozličný, a ani Kysáčania ho tak neberú. Považujú ho za rovnocenného člena spoločnosti. Tým môžu slúžiť ako príklad iným.

Ak ste včera niekoho videli, že má oblečené nerovnaké ponožky, bola to svojrázna pripomienka, aby sme si spomenuli na tieto osoby a nezabúdali na to, že na tomto vyšemiliardovom svete žijú aj inakšie osoby než sme my, ale preto rovnako empatické a sympatické, túžia po láske a podpore, po priateľoch a ľuďoch dobrej vôle.

Anna Legíňová