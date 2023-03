Futbal na úrovni reprezentácií sme na tej najvyššej úrovni nesledovali od ukončenia Mundialu v Katare. Samozrejme, v období od decembra do marca určité zápasy, ale aj súťaže prebiehali, ale také významné, akými sú kvalifikačné, chýbali.

Práve vo štvrtok sa totiž začína nový kvalifikačný cyklus v UEFA zóne, ale tentoraz nejde o majstrovstvá sveta, ale o šampionát Európy, ktorý už o rok organizovať bude Nemecko.

Práve táto krajina je zatiaľ jediným tímom, ktorý postup má zabezpečený, kým si ostatných 23 selekcií postup vybojuje prostredníctvom kvalifikácie, alebo v krajnom prípade cez Ligu národov.

V kvalifikácii štartuje aj reprezentácia Srbska, ktorá na prvé zápasy čaká po „voľbách“ vo Futbalovom zväze a v trochu, ako sa zdá, narušenej atmosfére v tíme.

Predovšetkým to možno konštatovať v kontexte rozhodnutia doterajšieho brankára Marka Dmitrovića, že viac nebude hrať v drese so štátnym erbom. Údajne jeho rozhodnutie bude trvať, kýmkoľvek trénerom bude Dragan Stojković. Dmitrović totiž vyhlásil, že sa v reprezentácii necíti príjemne a že zažil podceňovanie zo strany Stojkovića. Z Futbalového zväzu Srbska rozhodnutie Dmitrovića akceptovali, ale nevedeli pochopiť takéto jeho stanovisko.

Tréner Stojković tentoraz pozval viac-menej tých istých futbalistov, ktorí boli nositeľmi hry aj v predchádzajúcom období, ale na zozname sú aj nové mená. V prvom rade ide o Lazara Samardžića, o ktorého FZS bojoval, a napokon sa podarilo zabezpečiť všetky doklady, ktoré umožnia Samardžićovi hrať za našu reprezentáciu. Mladý futbalista totiž hral za mladšie selekcie Nemecka, ale sa napokon v seniorskej konkurencii rozhodol predsa pre Srbsko.

Príležitosť vystúpiť bude mať aj hráč celku TSC Nemanja Stojić, ktorý bol jedným z najlepších na americkom turné, keď Srbsko prekonalo USA a vystúpili viac-menej iba futbalisti z domácej ligy. Vtedy v tíme bol aj Dejan Joveljić, ktorý profesionálne hrá práve v Amerike v celku LA Galaxy a Piksi sa rozhodol pozvať ho aj tentoraz.

Ostatní, ako sme spomenuli, sú ostrieľaní a skúsení Tadić, Mitrović, Milinković, Savić, Kostić, Milinković a iní. Pre vírusovú infekciu v prvých zápasoch nebude hrať Luka Jović, takže v útoku okrem Mitrovića máme Vlahovića, tiež spomenutého Samardžića.

Prvý zápas v novom kvalifikačnom cykle zohráme v piatok o 20.45 h na Štadióne Rajka Mitića proti Litve, kým už 27. marca za chotárom vystúpime v Podgorici proti Čiernej Hore.

Kvalifikácia pokračuje v júni, ale vtedy zohráme len s Bulharskom za chotárom. V skupine sa ešte stretneme aj s Maďarskom, ktoré je v podstate asi aj najväčším rivalom našej selekcie v boji o prvé miesto. Tie zápasy však na programe budú až v jesennom termíne – najprv v Belehrade a potom aj v Budapešti.

Naša posledná účasť datuje z roku 2000

Naša reprezentácia na majstrovstvách Európy nehrala od roku 2000 a podujatia v Holandsku a v Belgicku. Odvtedy štát trikrát menil meno – Juhoslávia, potom Srbsko a Čierna Hora, napokon Srbsko. Príležitosti sme mali dobré, kvalifikačné skupiny boli podľa našej miery, ale to už viac ako dvadsať rokov nevyšlo. Po októbrovom žrebe kvalifikačných skupín sme si spokojne šuchali ruky, ale to bolo pred Mundialom, na ktorý sme odišli veľmi euforicky naladení. Po Katare sa situácia vrátila do reality, pochopili sme, že nie sme najlepší na svete, a potom prišli aj „voľby“ vo Futbalovom zväze.

Jedna časť verejnosti tvrdila, že reprezentáciu bude bojkotovať. Už neraz to bolo počuť, ale proste publikum nemôže – keď hrá reprezentácia, sme jednotní. Alebo sa tak zdá.

Srbsko v prípade neúspechu v kvalifikácii znovu šancu bude mať aj v play-off, lebo je aktuálnym víťazom skupiny Ligy národov. Bolo to minulú jeseň, keď sme obsadili prvé miesto v divízii B (v skupine s Nórskom, Slovinskom a Švédskom) a postúpili do elitnej triedy.

Inak, aj na Šampionáte Európy 2024 vystúpi 24 reprezentácií. Titul majstra obhajuje Taliansko, ktoré v roku 2021 triumfovalo na Wembley proti Anglicku. Predchádzajúce podujatie bolo jedinečné, bola to divná myšlienka bývalého predsedu Michela Platiniho a máme nádej, že si UEFA uvedomila, že takáto realizácia majstrovstiev bola namáhavá a veľkou chybou.

Akokoľvek, nový cyklus je pred nami a pravdepodobne po prvých eventuálnych pozitívnych výkonoch sčasti zabudneme aj na to nedobré, čo poznačilo obdobie za nami. Tak najčastejšie v našom prípade aj bývalo.