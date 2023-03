Anglické hudobné dueto The Chemical Brothers má nový singel a videoklip s názvom No Reason. Je to ich prvá nová skladba odvtedy, čo roku 2021 vydali minialbum The Darkness That You Fear.

Nový kus No Reason prináša obvykle dynamický rytmus a energický bas, pokým vo videoklipe je nahraná choreografia anglického divadelného súboru Gecko Theatre. Podľa správy uvedenej v New Musical Express, táto skladba ohlasuje nový album The Chemical Brothers, na ktorom sa pracuje v súčasnosti.

Členovia dueta The Chemical Brothers sú Tom Rowlands a Ed Simons, ktorí v tomto zložení fungujú ešte od roku 1989. Významne vplývali na vývin žánrov elektronickej hudby, akými sú big beat, techno a house. Najväčší úspech The Chemical Brothers dosiahli druhým albumom Dig Your Own Hole z roku 1997.