Dni Pivnice, ktoré sa konali od 30. júna do 2. júla, možno ohodnotiť ako veľmi úspešné. To tým skôr, že okrem kultúrnych podujatí výstav, kultúrnych programov, prezentácií, dielní, gastronómie svoje miesto v programe mali aj športové podujatia. Do osláv sa zapojili rybári, futbalisti a lovci.

9. DETSKÝ CARP CUP

Združenie športových rybárov Šaran sa aj tohto roku zapojilo do organizácie celodedinských osláv, takže do programu zaradili aj svoje podujatie – 9. ročník detského Carp cupu. Toto športové podujatie sa celkom dobre zladilo s programom a prilákalo veľký počet detí účastníkov. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo až 49 detí, ktoré okrem z Pivnice prišli aj z Báčskeho Petrovca, Báčskej Palanky, Šajkaša, Báčskeho Jarka, Maglića, Nového Sadu, Ravného Sela, Despotova a Vrbasu, ktoré súťažili vo vekovej kategórii 4 až 14 rokov, teda hlavne žiaci základných škôl, ale aj trochu mladší. Lovili v troch sektoroch. V sektore A najviac rýb ulovili Robert Čásar a Dominik Žilaji z Pivnice, v sektore B najlepší boli predstavitelia z Maglića a v sektore C Martin a Peter Blažkovci, tiež z Pivnice. Na tzv. malom jazere lovili na plavák tí najmladší. Tu najviac šťastia mal Boris Trifunović z Báčskej Palanky, ktorý sa umiestnil na prvom mieste. Druhý bol Andrej Brna z Báčskeho Petrovca a tretie miesto obsadila Hana Abrahámová, tiež z Petrovca.

Najväčšiu a tým aj najťažšiu rybu sa podarilo uloviť práve domácim malým rybárom Milanovi Janićovi a Denisovi Slávikovi, ktorí ulovili 13,27-kilogramového kapra.

STRIEĽANIE DO HLINENÝCH TERČOV

Poľovnícky spolok Bažant Pivnica sa tiež pravidelne zapája do osláv. Po úspešnej vlaňajšej súťaži v streľbe do hlinených terčov rozhodli, že túto súťaž zorganizujú aj toho roku. „Poľovnícky spolok Bažant v Pivnici sa týmto podujatím snaží zapojiť do osláv. Vlani sme mali celkom úspešnú akciu, tak sme sa aj tohto roku rozhodli v tom pokračovať. Nejde však o klasickú súťaž, ale o družbu a spoločné chvíle pivnických poľovníkov s našimi hosťmi a streľba tu bola, aby nám bolo ešte zábavnejšie,“ hovorí lovec Miroslav Kadlík, jeden z organizátorov podujatia.

Tohto roku do Pivnice pricestovali lovci zo susedných dedín – Lalite, Silbaša, Ratkova a z Tovariševa. Do streľby sa zapojili dvadsiati účastníci. Keďže podujatie nemalo súťažný ráz, organizátori iba evidovali výsledky triafania do hlinených terčov, ale oficiálne víťazov nevyhlasovali.

SÚŤAŽ FUTBALOVÝCH VETERÁNOV

Futbalový klub Slávia tohto roku aktivoval aj svojich veteránov. Od predsedu klubu Rastislava Brňu sa dozvedáme, že veteráni začali iba nedávno trénovať, a verí, že v tom budú pokračovať. V nedeľu 2. júla si zavolali mužstvo veteránov zo Srbobranu. V zaujímavom zápase domáci sa predsa lepšie prejavili a svojich hostí prekonali výsledkom 3 : 1. Pre Sláviu skórovali Miroslav Česko, Jovica Trkulja a Goran Panić a z radov hostí skóroval Dalibor Komlenić. Brňa vyjadril potešenie, že sa v Pivnici znovu aktivovali veteráni, nakoľko ich činnosť dočasne stagnovala. Už 15. júla pocestujú do Báčskeho Petrovca, kde si sily zmerajú s petrovskými rovesníkmi. Snáď ich entuziazmus a žiadosť o aktívne športovanie neopustí a budú vytrvalí dlhé roky.

FK Slávia okrem uvedeného zápasu od piatka 30. júna realizuje nočný futbalový turnaj, ktorý by mal trvať 14 dní. O tomto turnaji sa však dočítate už v nasledujúcich číslach nášho týždenníka.