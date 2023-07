Prázdniny sú už v plnom prúde, máme tu už aj letné počasie a čas dovoleniek a oddychu. Každá rodina si leto organizuje po svojom a jednou z možností, ako deťom umožniť zaujímavý program, pri ktorom dieťa čas využije užitočne a plnohodnotne, je niektorý z letných táborov. Aj mnohé deti zo Starej Pazovy sú účastníkmi takých kempov, niektoré sa z tábora už aj vrátili a niektoré sa ešte len chystajú. O tejto téme a letnom kempe nám najprv porozprávali dvaja školáci Antonio Očovaj a Viliam Vrška.

Antonio Očovaj: „Bol som na tábore na Fruškej hore a pre tento tábor som sa rozhodol preto, lebo som chcel spoznať nových kamarátov. Mali sme tam všelijaké zaujímavé aktivity, ako sú napríklad strelectvo, futbal, basketbal… Do takéhoto tábora by som sa znovu vrátil.“

Viliam Vrška: „Na tábore som bol už viackrát, a to na Fruškej hore, na Tare a prednedávnom som znovu navštívil Fruškú horu. Pozval ma tam môj kamarát Benjamín Feldy. Konal sa tam totiž náboženský tábor pre mládež. Z aktivít sa mi najviac páčilo, keď sme sa išli prechádzať po lese. Tam som si našiel aj nových kamarátov a radím aj ostaným mojim

rovesníkom, aby sa zúčastňovali takýchto a podobných kempov, aby sa oddelili od virtuálnej reality, teda aby po celý čas prázdnin nesedeli za mobilnými telefónmi a počítačmi. Na kempoch sa môžu hrať, cvičiť a, samozrejme, aj niečo nové naučiť sa.“

Prihlásiť dieťa do letného tábora, to je pre rodiča v istom zmysle aj radosť – trošku si od dieťaťa oddýchne a verí, že si dieťa tábor užije naplno, no spájajú sa s tým aj niektoré povinnosti a zodpovednosť. Viac nám o tom porozprávala matka Alexandra Očovajová:

„Starší syn nebol nikdy na kempe a mladší bol tohto roku po prvý raz na Fruškej hore. Kamarát zo školy sa ho opýtal, či by chcel ísť a, samozrejme, my sme súhlasili. Na kempe mu bolo veľmi pekne a pozitívne to vplýva i na osamostatnenie dieťaťa a domov sa vrátil plný krásnych zážitkov.“

Riaditeľa ZŠ hrdinu Janka Čmelíka Janka Havrana sme sa opýtali, prečo je podľa neho dobré a vhodné, aby si dieťa vyskúšalo pobyt v tábore, lebo sa aj žiaci tejto školy na nich zúčastňujú:

„Je to veľmi dobré z tej pozitívnej strany. Jednoducho na kempoch sa naučia vždy niečo nové, nájdu si tam nových kamarátov

a primárna je tu aj ich socializácia. Majú príležitosť byť sami bez rodičov. Vyjadrujem sa iba pozitívne, bez ohľadu na to, či sú to kempy, ktoré majú deduktívny ráz, alebo športové kempy, náboženské kempy… Potrebné je, aby sa deti kamarátili, osamostatňovali, aby sa samy starali o seba a aby sa tá ich samostatnosť vyvíjala, a z tohto uhla je to veľmi dožité.“

Väčšinou sa deti z tábora vracajú domov s krásnymi spomienkami, s kontaktmi na nových priateľov a chuťou ísť tam aj nabudúce. Pre zaujímavosť spomenieme aj najčastejšie vyhľadávané záujmové letné tábory na Slovensku. Sú to: indiánsky tábor, rybársky, jazdecký, jazykový, plavecký, turistický futbalový, dobrodružný, ekologický fotografický, tenisový, dokonca len pre dievčatá s názvom Babinec, tábor zvedavcov – výskumníkov atď.

(foto: z archívu účastníkov kempu)