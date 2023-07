Dnes v noci spoločnosť Meta Platforms, ktorá vlastní Facebook a Instagram, spustila novú textovú sieť Threads.

Zatiaľ, ako informuje Guardian, je aplikácia dostupná v 100 krajinách, no nie aj v európskych štátoch. O novej sieti včera informoval šéf Mety Mark Zuckerberg, ktorý medziiným dodal: „Instagram je miesto, kde sa miliardy ľudí na celom svete spájajú prostredníctvom fotografií a videí. Našou víziou s Threads je vziať to, čo Instagram robí najlepšie, a rozšíriť to na text, čím sa vytvorí pozitívny a kreatívny priestor na vyjadrenie vašich nápadov. Rovnako ako na Instagrame, aj s pomocou Threads môžete sledovať a spájať sa s priateľmi a tvorcami, ktorí zdieľajú vaše záujmy – vrátane ľudí, ktorých sledujete na Instagrame a mimo neho. A môžete použiť náš existujúci balík bezpečnostných a používateľských ovládacích prvkov.

Podľa jeho tvrdení za posledných sedem hodín bolo na novú sieť zaregistrovaných 10 miliónov užívateľov.

Táto aplikácia je v skutočnosti podobná Twitteru, ale v nej budú užívatelia môcť písať dlhšie príspevky. Maximálna dĺžka príspevkov bude 500 znakov, zatiaľ čo má Twitter limitovaných 280. Prihlásenie na novú sieť bude možné cez Instagram.

Zdroj: meta.com