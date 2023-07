Na stálej (dvojmesačnej výstave) je vystavených 16 obrazov umelcov, ktorí v uplynulých rokoch vystavovali v tejto pazovskej galérii. O aktuálnej expozícii nám viac povedal Marjan Karavla, odborný spolupracovník pre výtvarné umenie v Stredisku pre kultúru Stará Pazova.

„Na výstave je 16 prác, teda 16 obrazov zhotovených rozličnými technikami – od kresieb po fotografie. Jednoducho, sú tu diela, ktorí nám umelci nechali za týchto takmer 20 rokov pôsobenia galérie a tohto vystaveného priestoru. Tohto roku sme si naplánovali aj pripomínanie 20. výročia galérie, ktorá pracuje pri Stredisku pre kultúru Stará Pazova. Touto výstavou počas júla a augusta sa milovníci výtvarného umenia budú môcť spamätať na niektoré výstavy, ktoré sa konali i pred niekoľkými rokmi“, povedal M. Karavla.

Vstavené sú diela tak domácich ako aj cezpoľných umelcov akými sú Branko Jovičić, Dragana Oluićová, Ružica Bajićová, Svetlana Bojićová…

V roku 2017 štartovali s bienalnými výstavami pazovských umelcov a presne tohto roku táto výstava zapadne i do jubilea – 20. výročia od otvorenia galérie, ktorá časom bola pomenovaná aj podľa tamojšej veľkej umelkyni Mire Brtkovej.

„Naplánovali sme si, aby to boli umelci z toto prostredia, pred 20 rokmi na výstave sme sa zúčastnili 7 autori (niektorí sú žiaľ nie ani medzi nami) no pribudli nám aj noví autori zo Starej Pazovy a pevne verím, že to bude jedna pekná a zaujímavá výstava. Túto reprezentatívnu výstavu otvoríme 12. decembra lebo je pred dvomi desaťročiami výstava otvorená 12. 12. 2003 o 12. 12 hodine“ zdôraznil akademický maliar Karavla.