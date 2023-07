Medzi inými v aktuálnom období súťažia aj mladé basketbalistky. V tureckom meste Konya totiž prebiehajú majstrovstvá Európy basketbalistiek do 18 rokov, na ktorých súťaží aj Srbsko. Našim mladým basketbalistkám sa veru dobre darí a podarilo sa im postúpiť do semifinále.

Naša reprezentácia totiž vo štvrťfinále eliminovala Poľsko, takže v sobotnom semifinále vystúpi proti Slovinsku. V druhom semifinále sa tiež v sobotu stretnú Španielsko a Francúzsko. Aktuálnym majstrom Európy v tejto vekovej kategórii je Litva, keďže triumfovala v minulom roku, ale sa s potenciálnou trofejou rozlúčili už v osemifinále, keďže zažili debakel a prehrali proti spomenutému Francúzsku 76 : 36.

Keď sa vrátime k našej selekcii, treba spomenúť, že Srbsko dosiaľ dosiahlo štyri triumfy a jednu prehru. V základnej skupine naše dievčatá zdolali Izrael a Lotyšsko, neuspeli proti Španielsku.

Do osemfinále postúpili z pozície dva, ktorá priniesla súboj s Fínskom a triumf 70 : 64, kým vo štvrťfinále proti Poľsku Srbsko vyhralo 75 : 65.

Inak zaujímavé je to, že stretnutie Slovinsko – Srbsko bude zápasom semifinále divízie A, ale obe reprezentácie v minulom roku súťažili v divízii B. Vtedy Slovinsko bolo šampiónom druhej triedy európskeho basketbalu v konkurencii hráčok do 18 rokov, naša selekcia finišovala na treťom mieste, ktoré tiež garantovalo postup do najvyššej súťaže.

Pre náš ženský basketbal je toto významný úspech a o situácii v mladších kategóriach nedávno hovorila aj trénerká A selekcie Marina Maljkovićová na šampionáte Európy. Preto je semifinále veľmi dôležité a máme nádej, že je potvrdením dobrej práce a svedomitosti.

Záverečné kolá počas víkendu

V konkurencii hráčok do 18 rokov je teda pred nami už sám záver majstrovstiev. V konkurenci zostali štyri reprezentácie. Zo všetkých je najúspešnejšie Španielsko, ktoré dosiaľ na U18 majstrovstvách Európy zvíťazilo päťkrát. Francúzsko má dva tituly, samostatné Srbsko jeden, z roku 2007.

Slovinsko sa prvýkrát v dejinách prebojovalo medzi štyri najlepšie celky, takže už teraz hovoriť môžu o historickom úspechu.

Okrem titulu z roku 2007 naša selekcia má aj dve bronzové medaily z rokov 2012 a 2013, kým sme v roku 2017 získali striebro.

Niekdajšia krajina Srbsko a Čierna Hora majstrom bola raz a tiež má jedno striebro, kým niekdajšia Juhoslávia na tomto podujatí získala úhrnne sedem medailí.

Najnižšie sme padli v roku 2019, keď na majstrovstvách v Bosne a Hercegovine Srbsko bolo posledné a tak sa muselo presťahovať do divízie B. V rokoch 2020 a 2021 pre koronavírus turnaje vystali a v roku 2022, ako je spomenuté, vďaka tretiemu miestu v druhej triede sa naša selekcia znovu vrátila medzi tie najlepšie tímy.

Semifinále na aktuálnych majstrovstvách je na programe v sobotu, zápas o tretie miesto a finále sa hrať budú v nedeľu.