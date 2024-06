Po 24-ročnej prestávke na európskych futbalových majstrovstvách konečne vystúpila aj naša reprezentácia. Prvýkrát samostatné Srbsko zohralo zápas na kontinentálnom podujatí proti jednému z najväčších favoritov tohtoročného podujatia, Anglicku.

Nakoniec, ako vieme, Anglicko triumfovalo výsledkom 1 : 0 a aspoň zatiaľ sú dojmy zmiešané.

Srbsko v Gelsenkirchene v úvodnej časti očividne vystúpilo s veľkou dávkou rešpektu voči rivalovi. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že sa nám prvé prihrávky vydarili v 6. minúte, z čoho bol poriadne presvedčený aj portál BBC šport.

Absolútne naši nechali iniciatívu Angličanom, lopta ako aj obvykle častejšie šla nazad ako vpred, ale na takúto hru zo zadnej línie našich sme si zvykli. Saka od začiatku vytváral problémy na svojom krídle, niekoľkokrát dobre unikol najprv Živkovićovi, potom aj Pavlovićovi.

Práve po jednej chybe našich stredopoliarov dobre prenikol, ešte lepšie odcentroval a Jude Bellingham nemal ťažkosti proti oveľa nižšiemu Andrijovi Živkovićovi presne hlavičkovať a Anglicku priniesť náskok.

Počas prvého polčasu, zvlášť v jeho záverečnej tretine naši akoby trochu prebrali iniciatívu, zbavili sa nátlaku a vytvorili niekoľko situácií, ktoré eventuálne mohli ohroziť Angličanov. Žiaľ, nepodarilo sa pripraviť ani jednu vynikajúcu príležitosť, naše prihrávky hlavne končili okolo trestného územia súperov.

V prvom polčase sa zranil Filip Kostić, vystriedal do Filip Mladenović a veľmi príjemne prekvapil. Na základe vydania s Anglickom by bolo celkom dobre a spravodlivo, keby Mladenović od začiatku na trávniku bol aj v súbojoch so Slovinskom a Dánskom.

Už na začiatku druhej časti vymenený bol aj Nemanja Gudelj, ktorý zohral ešte jeden skromný zápas v drese reprezentácie a Ivan Ilić bol oveľa lepšou opciou na tej pozícii ako Gudelj v prvej časti.

Ďalej nie je pochopiteľné, prečo na trávniku stále bol Sergej Milinković Savić, lebo jeho hra znovu bola bledá a naozaj je celkom legitímne položiť si otázku – prečo je Sergej vôbec v prvej zostave?

Potešujúce je to, že naši v druhom polčase hrali ešte lepšie, znovu chýbali stopercentné príležitosti, ale strela Vlahovića pri konci zápasu veru poriadne potrápila Pickforda, ktorý musel zasiahnuť, a tak nám znemožnil vyrovnať.

Nasledujú zápas so Slovinskom, potom s Dánskom

Tak keď všetko zhrnieme, možno predsa konštatovať, že sa Srbsko nezahanbilo. Body síce nezískalo, ale proti jednému z favoritov zohralo solídne. Jasné, priestor na skvalitnenie hry je ohromný a máme nádej, že naši proti Anglicku neponúkli maximum. V stretnutiach so Slovinskom, ale aj s Dánskom to treba potvrdiť.

Znepokojilo aj vyhlásenie kapitána Dušana Tadića po stretnutí, ktorý decentne uviedol, že bol rozčarovaný z toho, že zostal na lavičke. Uviedol totiž, že si myslí, že je najlepším futbalistom tejto generácie a nevedel pochopiť, prečo ho Stojković nechal na lavičke.

Mal aj pravdu, lebo nová energia v hre nášho tímu bola viditeľná práve od chvíle, keď do hry vošiel aj Tadić.

Veď práve prekvapujúce bolo to, že sa tréner rozhodol zápas začať bez najkreatívnejšieho futbalistu, ktorý vie výborne prihrať predovšetkým Aleksandrovi Mitrovićovi, ale aj Dušanovi Vlahovićovi. Chceme byť presvedčení, že v otázke bol len taktický ťah a že v reprezentácii nie je narušená atmosféra.

Zápas s Anglickom je za nami, ten so Slovinskom, ktorý môže byť rozhodujúci, sa blíži. S ohľadom na situáciu triumf v tom stretnutí je nevyhnutný v prípade, že si nárokujeme postúpiť do osemfinále…