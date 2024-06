Vo štvrtok 13. júna odznel koncoročný koncert žiakov somborskej Hudobnej školy Petra Konjovića, ktorá má vysunuté oddelenie v Odžakoch. Medzi žiakmi najpočetnejší boli Pivničania.

Koncoročný koncert žiakov Hudobnej školy Petra Konjovića predstavuje možnosť prezentácie získaných hudobných vedomostí počas roka. Bol otvoreného typu, takže si budúcich hudobníkov mohli prísť vypočuť aj ich najbližší. Podujatie predstavuje aj možnosť zviditeľnenia sa a prezentácie hudobného umenia. Možno práve títo žiaci budú v budúcnosti mať účasť na ďalších podujatiach a tiež budú mať možnosť stať sa členmi rôznych orchestrov.

Na koncerte vystúpili aj maturanti hudobnej školy, z ktorých mnohí budú pokračovať v hudobnom vzdelávaní aj na stredných školách. Medzi takých žiakov patrí aj Michala Šimeková z Lalite, ktorá od septembra nastúpi na Strednú hudobnú školu Isidora Bajića v Novom Sade.

Medzi žiakmi hudobnej školy sú aj dvadsiati Pivničania, ktorí tu využívajú možnosť naučiť sa hrať na početných hudobných nástrojoch, nakoľko v Pivnici absentuje vysunuté oddelenie hudobných škôl. Veľký počet záujemcov o hru na hudobnom nástroji vyúsťuje aj do potreby založenia vysunutého oddelenia hudobnej školy v Pivnici, no zatiaľ iniciátorov v tom obmedzujú rôzne prekážky, no prevažne administratívne a ľudské.

Foto: Informativni Centar Odžaci