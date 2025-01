Ministerstvo ochrany životného prostredia aj tohto roku podporí kúpu elektrických vozidiel.

Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka ochrany životného prostredia Irena Vujovićová zdôraznila, že za posledných päť rokov s podporou tohto ministerstva bolo kúpené približne 2 800 ekologických vozidiel.

Dotovanie nákupu elektromobilov je podľa nej dôležitým opatrením pre lepšiu kvalitu ovzdušia, a preto štát v jeho realizácii pokračuje aj tento rok. Ako povedala, vláda by mala do konca tohto mesiaca prijať nariadenie o podmienkach a spôsobe realizácie dotovanej kúpy nových elektrických vozidiel a predkladanie žiadostí by malo odštartovať vo februári.

Aj tohto roku výška dotácie bude závisieť od druhu vozidla a pohybovať sa bude od 250 do 5 000 eur.