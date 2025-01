Rok 2024 je za nami a o tom, ako ho hodnotia v staropazovskej Ľudovej knižnici Dositeja Obradovića, sme sa rozprávali s Ljiljanou Sekimićovou, úradujúcou riaditeľkou.

„Aj keď ešte stále zbierame údaje z našich pobočiek ohľadom minuloročnej práce, už teraz môžem povedať, že rok 2024 bol rokom, keď sme náš knižničný fond doplnili s najväčším počtom kníh v našej ustanovizni v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, a súbežne s týmto zaobstarali aj nové poličky. Považujem, že aj kultúrno-vzdelávacie programy boli oveľa početnejšie a kvalitnejšie. V tomto smere sme mali aj odborný posudok, ktorý poukázal najmä na to, že kultúrna časť bola usporiadaná na výbornú, na čo som ja osobne hrdá, pretože je to jedna z ťažších prác v knižnici, čo sa týka organizácie a realizácie,“ povedala Sekimićová.

Od nového roku knižnica najmä so svojimi pobočkami má aj nový pracovný čas, aby sa počas celého dňa mohli používať služby, ktoré poskytuje táto ustanovizeň. Ako uviedla, ich pobočky v Podunajských dedinách, ako aj vo Vojke a Golubinciach, už nie sú také malé, a preto sa zjavila potreba menenia otváracích hodín. V Starej a Novej Pazove dvere knižnice sú otvorené od 7.00 do 19.00 hodiny a knihovníci pracujú s čitateľmi v dvoch zmenách. V pobočkách knižnice, kde sú jeden alebo dvaja zamestnanci, platí striedavý pracovný čas po zmenách, jeden týždeň pracujú od 7. do 14.00 hodiny a druhý týždeň v popoludňajších hodinách od 13.00 do 19.00 hodiny. Sobota je nepracovná a v prípade, že niekto súrne potrebuje nejakú knihu, vyzdvihnúť ju môže v Starej Pazove alebo Novej Pazove a je aj taká možnosť, že si ju môže objednať na nadchádzajúci prvý pracovný deň vo svojej pobočke.