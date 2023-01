Nepríjemný biely povlak sa tvorí v každej rýchlovarnej kanvici. Nielenže negatívne ovplyvní chuť nápoja, ale voda sa preň aj dlhšie zohrieva. Poradíme vám, ako sa ho zbaviť a predĺžiť životnosť spotrebiča.

Zemiakové šupky

Vodný kameň sa dá odstrániť aj pomocou šúp zo zemiakov. Je skvelý a zároveň ekologický tip. Nie je to nič zložité, iba prevaríte v rýchlovarnej kanvici zemiakové šupky, vodu vylejete a opakujete, kým nedosiahnete želaný efekt. Zakaždým však použite nové šupky zo zemiakov.

Ocot

Ocot je klasika pri čistení kanvice. Nalejte do nej ocot a vodu v pomere 1 : 1 a nechajte prevrieť. Mnohé gazdinky robia pri tomto čistení chybu, že octovú vodu po zovretí vylievajú. Správny postup je nechať ju pôsobiť ešte 15 až 20 minút po varení. Po uplynutí času vodu s octom vylejte a opláchnite. Ocot je veľmi silné čistidlo a jeho nevýhodou je zápach, ktorý nie je každému príjemný.

Citrón

Ďalší zo spôsobov je použiť citrón. V kanvici môžete prevariť iba samotnú kôru alebo aj nakrájaný citrón. Tento spôsob je veľmi efektívny a na rozdiel od použitia octu zanecháva sviežu vôňu.

Kolový nápoj

Na jemné, no veľmi účinné čistenie keramických kanvíc môžete použiť nápoje s obsahom koly alebo dokonca iný bublinkový nápoj. Stačí, ak nalejete do kanvice jeden pohár takého nápoja a dolejete vodu. Následne nechajte zovrieť a na záver opláchnite.

Jedlá sóda

Sóda je overené domáce čistidlo takmer na všetko. Nasypete do kanvice jednu lyžičku sódy bikarbóny, zalejete vodou a necháte zovrieť. Vodu z nej rozhodne nevylievajte. Nechajte ju pôsobiť aj cez noc a vylejte až ráno. Potom kanvicu opláchnite a hneď ju môžete ďalej používať.

Kyselina citrónová

Tento spôsob čistenia kanvice je naozaj efektívny. Ako na to? Nasypte do kanvice tri polievkové lyžice kyseliny citrónovej a zalejte vodou asi do polovice. Nechajte odstáť minimálne dve hodiny, prípadne aj počas noci. Ráno alebo po uplynutí času pôsobenia vodu v kanvici prevarte a vylejte. Na záver v kanvici nechajte dva- až trikrát zovrieť čistú vodu, ktorú hneď vylejete.

Zdroj: Nový čas pre ženy