V New Yorku sa 9. mája konalo slávnostné udelenie prestížnej novinárskej Pulitzerovej ceny. Tohtoročným laureátom v hlavnej kategórii Služba pre verejnosť je americký denník The Washington Post.

Táto cena sa udeľuje od roku 1917 a obsahuje 22 kategórií, okrem 15 novinárskych aj za hudbu, poéziu, divadlo či literatúru. Jej zakladateľom je americký novinár maďarského pôvodu Joseph Pulitzer. V kategórii medzinárodného spravodajstva za informovanie o dianí na Blízkom východe cenu získal denník The New York Times. Z investigatívneho novinárstva najkvalitnejšiu prácu odviedli novinári denníka The Tampa Bay Times, ktorí zverejňovali články o zneužívaní robotníkov v spoločnostiach na recykláciu batérií, ktorí boli vystavení vysokej úrovni olova. Medzi ďalšie ocenené denníky patria: The Kansas City Star za komentáre, Miami Herald za mimoriadne správy a Houston Chronicle za najlepší editoriál.

Cenu získali aj osobnosti: Joshua Cohen (fikcia), James Ijames (dráma), Ada Ferrer a Nicole Eustace (dejiny), Erin I. Kelly (biografia), Diane Seuss (poézia), Raven Chacon (hudba).

Všetkých ocenených mená zverejnili v pondelok 9. mája na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Odmenu v hodnote 15-tisíc dolárov získala každá kategória, iba hlavná kategória (Služba pre verejnosť) získava ešte k tomu aj zlatú medailu. V histórii Pulitzerovej ceny najoceňovanejším je denník The New York Times, ktorý ocenenie získal spolu 132-krát.

Zdroj: pulitzer.org