Tohto roku sa ôsmykrát zaradom v našej krajine uskutoční podujatie Muzeji za 10, ktoré bude prebiehať od 14. do 20. mája. Témou podujatia je moc múzeí.

Ako uvádzajú v správe Medzinárodnej rady múzeí (ICOM), múzeá majú moc zmeniť svet okolo nás, pretože sú fantastickými miestami pre nové objavy, ktoré učia o minulosti inšpirujúc pre nové idey.

V rámci podujatia bude aj Európska noc múzeí, a to v sobotu 14. mája.

V sobotu svoje brány o 19.00 hodine otvorí Múzeum Vojvodiny, a to programom pre najmladších. V Galérii Matice srbskej program bude už od 11.00 hodiny, keď majú naplánovanú dielňu pre deti Mali Novosađani biraju. Od 11.30 do 12.30 hodiny bude koncert vážnej hudby pre bábätka a deti a od 18.00 do 19.00 hodiny bude možné pozrieť si výstavu (so sprievodcom) Novosađani biraju.