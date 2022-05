Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, udelil včera kľúče nového kombíka na prepravu osôb s invaliditou Tanji Todorovićovej, riaditeľke Školy pre základné a stredné vzdelávanie Antona Skalu v Starej Pazove.

Do tejto školy sa dostalo i auto značky Polo pre potreby zamestnancov tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizne. Na tieto účely z obecného rozpočtu vyčlenili viac ako 10 miliónov dinárov. Podľa slov predsedu Radinovića škola Antona Skalu je jednou z upravenejších škôl takéhoto typu v Srbsku a staropazovská lokálna samospráva sa vždy bude snažiť podporiť ju v poskytovaní pomoci.

Kombík (s platformou aj na prepravu invalidných vozíkov) každodenne bude používať okolo 30 žiakov školy z územia Staropazovskej obce a bude vo funkcii od 7.00 do 16.00 hodiny. Ako uviedla na včerajšej slávnosti riaditeľka Todorovićová, druhé vozidlo, ktoré dostali od Obce Stará Pazova, sa bude používať na prepravu profesorov a zamestnancov ustanovizne na obchôdzku ich vysunutých oddelení v Novej Pazove, Beške, Inđiji a v Pećinciach.

Starý kombík, ktorým škola disponovala, nie je vo funkcii od decembra minulého roka. Podľa slov Todorovićovej, v ústrety im ochotne so svojím vozidlom na prepravu žiakov vyšlo Stredisko pre sociálnu prácu Stará Pazova v čele s riaditeľkou Radou Žugićovou.

Škola pre základné a stredné vzdelávanie Antona Skalu je medziobecnou školou, do ktorej chodia žiaci z až troch sriemskych obcí – Starej Pazovy, Inđije a Pećiniec. Škola je utvorená so zámerom, aby sa kategórii žiakov s poruchami vo vývoji prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu poskytla pomoc a podpora čím lepšie socializovať sa a integrovať sa do spoločnosti a vzdelávaním prispieť k ich vývoju.