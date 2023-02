Aj na futbalovej scéne na tých najvyšších úrovniach a v najsilnejších futbalových asociáciách sa pomaly začnú udeľovať trofeje tým, ktorí si ich vybojujú. Nastal február, sezóna sa pomaly dostáva do kľúčovej fázy, takže treba očakávať viac kalkulovaní, zvlášť v domácich majstrovstvách. Z druhej strany, pohárové súťaže sa dostávajú do záverečných kôl, takže tí, ktorí si trúfajú na tieto trofeje, majú len málo priestoru na akési kombinácie, lebo keď sa už dostanú do semifinále či finále, potom je myšlienka o jej získaní v stredobode pozornosti.