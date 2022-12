Vyvrcholila najdôležitejšia športová udalosť od Mundialu 2018 v Rusku a Olympijských hier 2020, resp. 2021 v Tokiu – futbalový šampionát sveta 2022 v Katare!

Tretí titul majstra sveta získala Argentína, ktorá vo veľmi napínavom a zaujímavom finále po strieľaní penált zdolala doterajšieho majstra sveta – Francúzsko. Sledovali sme jedno z najzaujímavejších finále v dejinách Majstrovstiev sveta, ale to možno tvrdiť asi od 80. minúty stretnutia, keď sa Francúzsku podarilo znížiť náskok Argentíny a už v 81. minúte výsledok bol 2 : 2. Argentína sa totiž počas prvého polčasu ujala vedenia 2 : 0 a zdalo sa, že kontroluje zápas. Tréner Francúzska Didier Deschamps už pri konci prvej časti hry vymenil dvoch hráčov a neskoršie sa potvrdilo, že to bol dobrý ťah. Oplatilo sa, lebo Coman a Camawinga stáli pri góloch fantastického Kyliana Mbappého, ktorý Francúzsko vrátil do hry. To však nebolo všetko, lebo jeden z najlepších hráčov v dejinách (mnohí ho po titule majstra sveta budú považovať za najlepšieho) Lionel Messi v 109. minúte Argentíne priniesol nový náskok a v 118. minúte z druhej penalty Mbappé dal aj svoj tretí gól vo finále a zápas smeroval ku penaltám. Nezabudnime na vynikajúcu príležitosť, ktorú v 121. minúte nevyužil Randal Kolo Muani, a tak Francúzsku neumožnil vyhnúť sa drámy. Presnejšie, výborne reagoval brankár rivala Emiliano Martínez a zabezpečil Argentíne príležitosť.

V lotérii penált Mbappé aj štvrtýkrát vo finále prekonal brankára Argentíny, ale neskoršie svoje šance nevyužili práve Coman a Tchouaméni, takže rozhodujúcu dal Argentínčan Gonzalo Montiel a Argentína sa stala šampiónom sveta vo futbale.

Niekoľko rekordov

Práve spomenutý Lionel Messi vo finále stanovil nový rekord – stal sa futbalistom, ktorý na MS zohral najviac zápasov, až 26. Dosiaľ ten rekord patril Nemcovi Lotharovi Matthäusovi, ktorý na svojom konte má 25 zápasov na Mundialoch.

Okrem toho Kylian Mbappé sa stal prvým futbalistom, ktorý dal tri góly vo finále po legendárnom Angličanovi Geoffovi Hurstovi, ktorému to isté vyšlo vo finále v roku 1966, keď Anglicko porazilo vtedajšie Západné Nemecko.

Argentínčan Enzo Fernández sa stal najlepším mladým hráčom Majstrovstiev sveta 2022, jeho kolega z reprezentácie Emiliano Martínez bol zvolený za najlepšieho brankára turnaja.

Najlepším strelcom je Kylian Mbappé, ktorý dal osem gólov, úhrnne na Majstrovstvách sveta už dal 12 gólov. Rekordérom je Miroslav Klose, ktorý dal úhrnne 16 gólov, ale Mbappé má len 23 rokov a veľmi dobrú šancu už na MS o štyri roky prekonať rekord niekdajšieho nemeckého útočníka.

Podľa očakávaní, za najlepšieho hráča majstrovstiev sveta 2022 v Katare zvolili Lionela Messiho.

Bez ohľadu na to, že sa na šampionáte sveta v Katare až sedem zápasov skončilo bezgólovou remízou, ide o podujatie, na ktorom je stanovený rekord v počte nastrieľaných gólov – 172. Dosiaľ „rekordérmi“ boli podujatia vo Francúzsku 1998 a v Brazílii 2014, keď vsietených bolo 171 gólov.

Keď zhrnieme Argentína si titul majstra zaslúžila. Prehrali len v úvodnom kole skupinovej fázy proti Saudskej Arábii a dokázali, že majú aj mentálnu kvalitu, lebo vo štvrťfinále proti Holandsku, tiež vo finále proti Francúzsku, premrhali dvojgólový náskok, ale nakoniec zvíťazili v oboch prípadoch.

Záclony na veľkú šou padli, nasledujúca bude prebiehať o necelé štyri roky, lebo turnaj v roku 2026 sa hrať bude počas tradičného letného obdobia.

Za nami zostáva aj doterajší formát súťaže s 32 reprezentácií a už v USA, Kanade a Mexiku účinkovať bude až 48 tímov. Možno priveľa, ale o tom budeme premýšľať, keď tomu bude čas. Najdôležitejšie je, že sa novým šampiónom sveta stala Argentína. Po triumfoch v rokoch 1978 a 1986 je tu aj trofej z Kataru 2022.