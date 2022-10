Spoločnosť Mattel túto bábiku zhotovila ešte v roku 2019, no v predaji sa ocitla vlani.

Pred cestou do vesmíru si Barbie prešla rovnakým výcvikom ako aj astronautka Samantha.

Za týmto výletom Barbie po boku prvej veliteľky Medzinárodnej vesmírnej stanice stojí organizácia Inspiring Girls International, ktorej cieľom je povzbudzovať ambície mladých dievčat tým, že ich prepája so ženskými vzormi zo všetkých oblastí života a profesií. V rámci Medzinárodného týždňa vesmíru tak dievčatá inšpiruje, aby sa venovali vede, technológiám, inžinierstvu a matematike.

Breaking boundaries. Empowering girls. Launching futures 🚀

For #WorldSpaceWeek, and as part of @Barbie and ESA’s joint mission of #InspiringGirls to consider careers in #STEM, ESA’s @AstroSamantha answered questions from girls from space! Thanks, @Inspiringgirlsf! pic.twitter.com/lIvvOa1xkI

— ESA (@esa) October 4, 2022