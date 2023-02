Belehradské celky a zároveň predstavitelia našej krajiny v elitnej basketbalovej súťaži Euroleague Partizan a Crvena zvezda hrajú podľa princípu teplé – chladné.

Najprv jedni majú dobrú sériu výsledkov a triumfujú v niekoľkých stretnutiach zaradom, potom forma klesne a pokračujú s prehrami. Toto „pravidlo“ sa svojrázne dá uplatniť aj po zápasoch 22. kola elitnej európskej basketbalovej súťaže.

Partizan dosiahol druhý triumf zaradom, Crvena zvezda z druhej strany tretíkrát zaradom prehrala a klesla na tabuľke. Predsa rozdiel medzi nimi tvorí len jedna výhra, keďže po tomto kole má Partizan skóre 11 – 11, kým Crvena zvezda má 10 – 12.

Prvý z dvoch spojených úspechov Partizan dosiahol práve nad večným rivalom v predchádzajúcom kole, keď ako hosť triumfoval výsledkom 79 : 78, a ďalší prišiel po včerajšej veľmi dobrej hre nad francúzskym celkom Asvel, keď Partizan presvedčivo triumfoval 92 : 71.

Náš predstaviteľ počas celého stretnutia bol v dobrom rytme, kontroloval zápas a rivalovi nenechal ani trochu priestoru na potenciálny úspech. Belehradčania už po prvej štvrtine mali takmer dvojciferný náskok a do konca prvého polčasu nastrieľali až 50 košov. Asvel sa snažil, ale Partizan mal vždy pripravenú odpoveď. Jednou z významných chvíľ bola tá pri konci prvého polčasu, keď Nunnally trafil dve trojky zaradom a Partizan získal + 16. Fanúšikovia boli na úrovni a takéto zákroky hráčov Partizana im len pridávali novú energiu, ktorú si navzájom potom asi aj vymieňali.

V záverečnej časti tretej štvrtiny Partizan prvýkrát dosiahol viac ako + 20 a vtedy už bolo jasné, že Asvel už nemá šancu výsledok zvrátiť. Dobre zohral Alen Smailagić, ibaže mu proste nevyšlo dať viac košov, ako to nakoniec dopadlo. Najlepším strelcom bol znovu Punter, nasledovali Exum a Lessort.

Crvena zvezda prehrala proti Virtusu

Z druhej strany to, čo Partizan predviedol proti Asvelu, Virtus predviedol proti Crvenej zvezde. Červeno-bieli síce v Taliansku prehrali s akceptovateľným mankom (72 : 84), ale hra počas najväčšej časti zápasu bola slabá. V takom rytme sa nedalo viac a vedenie a hráči nášho predstaviteľa môžu byť spokojní, že sa to neskončilo katastrofou. Po prvej štvrtine minuloročný víťaz súťaže EuroCup mal náskok 30 : 14, zatiaľ čo sa do konca prvého polčasu Belehradčania predsa trochu rozohrali a znížili náskok – bolo 48 : 35 v prospech talianskeho mužstva.

Najhoršie to vyzeralo pri konci tretej a na začiatku štvrtej časti, keď Virtus mal maximálnych + 19. Pri konci trochu spomalili, čo Belehradčania využili, a tak stretnutie uzavreli so spomenutým slušným mankom.

Z hráčov Zvezdy treba spomenúť len Argentínčana Vildozu, ktorý dal 20 bodov, a ostatní boli podpriemerní.

Euroleague pokračuje už koncom tohto týždňa – v stredu budú dohrané zápasy 22. kola, zatiaľ čo 23. kolo na programe bude vo štvrtok a v piatok. Crvena zvezda na Hromnice znovu v Taliansku, ale v Miláne zohrá s rovnomenným celkom, ktorý je v tejto sezóne jedným z najslabších. Bude to šanca na opravnú, kým Partizan v piatok tiež za chotárom, ale v Litve bude hrať so Žalgirisom. Litovský celok je v dobrej pozícii a pred duelom s Partizanom dnes zohrajú v Istanbule proti Efesu.

Do svojich hál sa Partizan a Crvena zvezda v rámci Euroleague vrátia až koncom februára, lebo po spomenutých hosťovaniach ich očakávajú aj ďalšie – Partizan po stretnutí so Žalgirisom bude za chotárom hrať v Mníchove proti Bayernu, kým Crvena zvezda z Talianska bude smerovať do Izraelu na stretnutie s Maccabim.

V týchto dvoch zápasoch obaja naši predstavitelia bez ohľadu na to, že hrajú za chotárom, majú šancu dosiahnuť dobré výkony a tým spôsobom sa dodatočne priblížiť ku pozíciám, ktoré zabezpečujú play-off. V tejto chvíli Partizan na to potrebuje jeden triumf, Crvena zvezda dva.

Z ostatných celkov zvlášť treba spomenúť španielsku Valenciu, ktorá sa vďaka piatim triumfom zaradom z dolnej časti tabuľky posunula na pozíciu osem. Posledný neúspech v Euroleague zažili začiatkom roka práve proti Crvenej zvezde.