Veľmi aktívni sú aj basketbalisti, ktorí v tomto období pôsobia predovšetkým vo svojich kluboch, keďže sú záväzky v reprezentáciách v rámci kvalifikácie na Majstrovstvá sveta 2023 v Indonézii, Japonsku a na Filipínach na programe až koncom februára.

Pozornosť predovšetkým upriamujeme na EuroCup, čiže druhú súťaž podľa kvality pod záštitou Euroleague Basketball (v minulosti ULEB pohár, ale je meno zmenené pre sponzorstvo).

Posledné roky je pravidelným účastníkom tejto súťaže belehradský Partizan, ktorý hráva premenlivo. Napríklad v sezóne 2017/2018 bol Partizan najslabším celkom súťaže, zatiaľ čo v zrušenej z roku 2020 (pre pandémiu koronavírusu sa nikdy nedohrala sezóna 2019/2020) bol Partizan jedným z favoritov na triumf.

V predchádzajúcej sezóne Belehradčania hrali Top 16 fázu a v poslednom kole si dovolili prehru na domácej pôde, ktorá ich eliminovala zo štvrťfinále.

V tomto roku je formát súťaže zmenený. Namiesto doterajších štyroch skupín so šiestimi mužstvami sú formované len dve, v ktorých je desať klubov. Znamená to, že je aj počet účastníkov redukovaný a už nehrá 24 ale len 20 celkov.

Čierno-bielym, ktorí sú jediným predstaviteľom Srbska v súťaži EuroCup, sa dobre darí. V poslednom stretnutí síce prehrali dosť presvedčivo proti Türk Telekomu, ale podarilo sa im aj tak zachovať si druhé miesto v tabuľke so skóre 8-3. Oveľa dôležitejšie je to, že Partizan už teraz prakticky má zabezpečený postup do osemfinále.

Pre zvláštny systém z každej skupiny do nasledujúceho kola totiž postúpi až osem mužstiev. Samozrejme, dôležité je zabezpečiť si čo najlepšiu pozíciu, s ohľadom na to, že slabšie umiestnenie v eliminačnom kole prináša silnejšieho súpera.

Partizan by 2. februára mal vystúpiť v Španielsku

Partizan teda zatiaľ má skóre 8-3 a zverenci Željka Obradovića okrem v Turecku ešte prehrali len proti francúzskemu tímu Metropolitans 92, ako aj proti nemeckému Hamburgu. Všetky neúspechy sa udiali za chotárom, na domácej palubovke Belehradčania získali šesť úspechov.

V nasledujúcom kole by mal Partizan 2. februára vystúpiť v Španielsku a za rivala by mal mať lídra Joventut, proti ktorému náš predstaviteľ doma vyhral výsledkom 68 : 67.

Okrem v Európe Partizanu sa v tejto sezóne dobre darí aj v regionálnej ABA lige. Sú na druhom mieste so skóre 13-3 a pred nimi je len večný rival Crvena zvezda, ktorá dosiaľ prehrala len raz, ale sa elitnej Eurolige nemôže počítať s postupom do play-off, keďže je momentálne na 14. mieste so siedmymi triumfami a dvanástimi prehrami.

Keď sa vrátime ku EuruCup, treba poznamenať, že si kluby z regiónu účasť nevybojujú prostredníctvom domácich líg, ale práve na základe pozície, ktorú obsadia v ABA lige. Šampión regionálnej súťaže zatiaľ hrá v Eurolige, kým sú tri miesta určené na EuroCup. Tak okrem Partizanu v aktuálnej sezóne ABA ligu reprezentujú aj Budućnost VOLI a Cedevita Olimpija, ktoré hrajú v tej istej skupine.

Skupinová fáza trvá do 6. apríla (ak epidemická situácia nezmení rozvrh) a potom nasledovať bude osemfinále. Formát je, ako sme spomenuli, zmenený v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi. Po skupinách sa ihneď hrať bude osemfinále, vo forme A1 – B8, A2 – B7 atď.

Obhajcami titulu sú basketbalisti AS Monaco, ktorí v tejto sezóne súťažia v Eurolige. Rovnaká odmena očakáva aj tohtoročného majstra – šampión EuroCup má zabezpečenú účasť v elitnej triede v nasledujúcej sezóne. Dosiaľ najviac titulov získala Valencia, ktorá v tejto súťaži vyhrala štyrikrát, kým dva tituly majú ruský Khimki a litovský Rytas. Z našich priestorov najlepší úspech dosiahla slovinská Krka, ktorá v premiérovom vydaní súťaže v sezóne 2002/2003 vo finále neuspela práve proti španielskej (vtedy) Pamese z Valencie.