Ak ste milovníčkou líčenia, dnešná doba ponúka veľký výber produktov a možností na líčenie. Rozhodnúť sa, ktorý produkt si zaobstarať, môže byť ťažké, ak nie ste profesionálnou vizážistkou. Aby sme vám cestu k správnym produktom uľahčili, v tomto článku si rozoberieme rozdiely medzi BB krémom, CC krémom a tekutým mejkapom.

BB krém dostal meno z anglického Blemish Balm (balzam na nedokonalosti). Tento produkt je známy pre svoju schopnosť vyrovnávať tón pleti a korigovať nedokonalosti. Ideálny je pre všetkých, ktorí nemajú radi ťažký mejkap a výrazné líčenie, ale aj pre tých, ktorí majú problematickú pleť. BB krém je prirodzene ľahší v krytí ako štandardné mejkapy, no je hustejší ako tónovaný hydratačný krém – je to naozaj to najlepšie z oboch svetov, ak chcete mať jemný tón pleti bez toho, aby ste cítili ťažkosť mejkapu. Okrem toho, BB krémy môžu tiež ponúknuť výhody, keď ide o starostlivosť o pleť. Často obsahujú ochranný faktor, ktorý chráni pred UVA a UVB žiarením, a ich kľúčovými zložkami sú antioxidanty, ktoré pomáhajú chrániť pokožku pred voľnými radikálmi a znečistením spôsobujúcim poškodenie.

CC krém je známy ako Color Control (kontrola farieb). Určený je primárne na zakrytie farebných nedokonalostí pleti. Pokiaľ má vaša pokožka sklony k začervenaniu, mali by ste ho čo najskôr zapojiť do vášho každodenného líčenia. Tento produkt si ľahko poradí aj s tmavými pigmentovými škvrnami. Jeho zloženie je však často obohatené o množstvo aktívnych látok, ktoré unavenú pleť rozjasnia. Rozdiel medzi CC krémom a BB krémom spočíva v textúre: CC krémy zatiaľ majú ešte ľahšiu textúru ako BB krémy a umožňujú krytie podobné mejkapu.

Keď ide o tekutý mejkap, jeho použijete, keď potrebujete bezchybnú a žiarivú pleť a úplné krytie. Je pravda, že tento výrobok má hustejšiu konzistenciu ako BB a CC krémy, ale krása tohto produktu spočíva práve v tom, že si môžete hustotu vybrať – od ľahkého cez stredný až po ťažký. Výhoda je tiež v tom, že sa vyrábajú v množstve odtieňov a pre rôzne tóny pleti, pričom sa môžu používať každodenne, ale aj na špeciálne príležitosti, ktoré vyžadujú silnejšie krytie.

Hlavný rozdiel medzi týmito tromi výrobkami je v konzistencii. Pri rozhodovaní, ktorý z týchto produktov potrebujete, najprv musíte určiť, ktorý máte typ pleti a zvážiť, čo vaša pleť potrebuje.

