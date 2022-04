V minulom kole v Srbskej lige – skupina Vojvodina sa v Starej Pazove futbalová lopta nekotúľala, lebo zápas Jednoty s mužstvom OFK Kikinda nečakane odročili pre údajné ochorenie viacerých hráčov tohto banátskeho mužstva. To nebolo možné preveriť, lebo žiadosť na odročenie Kikinďania podali dva dni pred dôležitým zápasom, ktorý vlastne bol derby tímov bojujúcich o záchranu. Mnohí fanúšikovia v Starej Pazove o tomto neboli informovaní a za zlého počasia márne prišli na štadión a zrejme boli veľmi rozčarovaní, keď zistili, že sa zápas nebude hrať.

Toto je už druhé posunutie termínu zápasu v tejto lige. Predtým z rovnakých dôvodov odročili až dva zápasy Tekstilca z Odžakov, mužstva bojujúceho o titul majstra. Nastoľuje sa však otázka, či sa hráči môžu tak rýchlo zotaviť od údajného vírusu, aby v sobotu nemohli hrať a o pár dní, čiže v stredu už mohli. Príkladom je práve zápas Jednota – Kikinda, ktorý bol na programe už v stredu. Vo Futbalovom zväze Vojvodiny upozornili, ak sa takáto prax bude aj naďalej opakovať, podniknú ráznejšie opatrenia a majstrovstvá dočasne suspendujú. Uvidíme však, či sa to aj udeje, vzhľadom na to, že sa tým činom môže stať otáznou regulárnosť celých majstrovstiev. V našom futbale však už nič nemôže prekvapiť. Všeličo sa už udialo, takže aj toto odročenie zápasov v tejto lige vyzerá ako celkom normálny jav.

Medzičasom v Jednote došlo k zmene vedúceho odborného štábu, čo sa aj mohlo očakávať, vzhľadom na skutočnosť, že Jednota v štyroch jarných zápasoch získala len jeden bod. Doterajšieho vedúceho Predraga Pejovića, ktorý podal demisiu, vystriedal Radojica Vasić, dlhoročný kapitán mužstva Mladost Lučani, ktorý hrával aj pre Metalac Gornji Milanovac, Smederevo, Javor Matis z Ivanjice, novosadskú Vojvodinu a niektoré zahraničné kluby, ale na poste trénera má omnoho kratšiu stáž. Uvidíme čoskoro, čo táto nútená zmena prinesie. Očakávajú sa predsa lepšie výsledky, lebo doterajšie vážne hrozia zostupom. S touto ligou sa asi budú musieť rozlúčiť až tri kluby, lebo novosadský Kabel do nej prichádza ako posledný v Prvej lige Srbska. Podľa odhadov Staropazovčanom sú do konca majstrovstiev potrebné najmenej dve výhry za chotárom a maximálny zisk zo stretnutí na domácom trávniku. To bude ťažko uskutočniť, ale v športe sa netreba vopred vzdávať. S novým trénerom možno bude lepšie, aj keď je táto zmena predsa oneskorená.

Matej Bzovský