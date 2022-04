So včerajším dňom je uzavretá regulárna časť sezóny v basketbalovom EuroCupe, čiže v druhej súťaži v Európe podľa kvality. Hovoríme o súťažiach, ktoré sa hrajú ako ULEB súťaže, keďže Liga majstrov, ktorú organizuje FIBA, nie je ani približne kvalitná, ako spomenutý EuroCup a elitná Euroleague.

Akokoľvek skupinová fáza sa dohrala a pred nami sú vyraďovacie kolá, ktoré štartujú od osemfinále. A razom treba podčiarknuť, že priestor na opravnú nieto. V eliminačnej fáze sa bude totiž hrať len jeden zápas bez revanšu, alebo na dosiahnuté dve či tri víťazstvá. Bude teda vám tak, ako zohráte v tom jednom zápase. Je to meč s dvoma ostrými a na tento spôsob je šanca na postup celkov, ktoré v regulárnej sezóne boli slabšie umiestnené, lepšia. Stačí jeden dobrý deň a slabšie vydanie súpera a už to máte. Z druhej strany, treba očakávať obozretný basketbal a možno celky trochu viac budú prihliadať ne defenzívnu zložku svojej hry.

Do osemfinále z pozície A2 postúpil aj belehradský Partizan. Náš predstaviteľ mal rovnaký výkon ako aj španielsky celok Joventut, ale pre klasifikáciu, ktorú na starosti má organizátor, zakotvili Belehradčania na druhej priečke. To znamená, že Partizan zápas osemfinále zohrá na domácej pôde a rival mu bude mužstvo z pozície B7, čiže turecký Frutti Extra Bursaspor, ktorý z lavičky vedie bývalý tréner Červenej hviezdy Dušan Alimpijević.

Ide o celkom solídny celok, ktorý súťaž v skupine skončil na siedmom mieste, ale so skóre 8-10. Preto by nás tabuľka nemala oklamať, lebo napríklad Budućnost VOLI mala skóre 10-8 a prvé dva tímy – Gran Canaria a Valencia Basket skupinu uzavreli so skóre 12-6. Teda, rozdiel v kvalite medzi všetkými mužstvami je, ale nie veľmi významný. Samozrejme, veľkým náskokom pre Partizan bude to, že osemfinále bude hrať na domácej pôde a v prípade postupu do nasledujúceho kola by mali čierno-bieli aj vo štvrťfinále hrať na domácej palubovke.

Pre vojnu na Ukrajine zo súťaže bola vyradená ruská Lokomotíva Kuban, ale keďže bola jediným ruským predstaviteľom v tejto súťaži, nebolo toľko ťažkostí popasovať sa s kalendárom, ako v Euroleague. Všetky zápasy v skupine A, ktoré Lokomotíva zohrala boli vymazané a preto ju dohralo len deväť celkov.

Pred nami je osemfinále

Tak napríklad postúpil aj poľský Śląsk Wrocław z pozície A8, aj keď v regulárnej časti mal skóre 3-13. Eliminovaný je len taliansky Dolomiti Energia Trento, ktorý za sebou má katastrofálnu sezónu a súťaž uzaviera s jediným triumfom a pätnástimi prehrami.

Osemfinále súťaže EuroCup je na programe 19. a 20. apríla, keď by zároveň mal vystúpiť aj Partizan. Po ukončenie súťaže zostalo trochu viac ako tridsať dní a od osemfinále po finále zápasy budú rýchlo bežať. Po prvom eliminačnom kole bude štvrťfinále na programe už 26. a 27. apríla, potom sa semifinále hrať bude 3. a 4. mája, kým finále na programe bude 11. mája.

Zaujímavo, že na dosiahnuté pozície v skupinovej fáze sa vo štvrťfinále potenciálne stretnúť môžu kluby z ABA ligy – Partizan a Cedevita Olimpija a nie je vylúčený ani regionálny semifinálový súboj, lebo sa v časti žrebu, v ktorom sú spomenuté mužstvá, aj Budućnost Voli z Podgorice. Vedenie nášho predstaviteľa však upozorňuje na to, že netreba náhliť a ku každému zápasu treba pristúpiť zodpovedne.

Partizan má dobrý celok a skúseného trénera Željka Obradovića na lavičke, takže v stretnutí s Bursasporom bude favoritom. K tomu aj fakt, že v aktuálnej sezóne hrajú Belehradčania v dobrej forme. Od začiatku roka 2022 prehrali len v šiestich zápasoch vo všetkých súťažiach. V Európe boli druhí vo svojej skupine a v regionálnej ABA lige sú zatiaľ prví so skóre 20-4 a majú zabezpečený play-off aj priamo v semifinále. Rovnako si vybojovala aj Červená hviezda, zatiaľ čo vo štvrťfinále play-off ABA ligy zohrajú Cedevita Olimpija, Budućnost Voli, Igokea a FMP.