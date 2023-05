Rýchly spôsob života nám často nedovoľuje venovať trochu viac pozornosti sebe a svojmu telu. Aj keď sme si vedomí toho, že je fyzická aktivita nevyhnutná pre naše zdravie, ťažko sa dáme na to, že do svojho režimu zavedieme pravidelné cvičenie. Dnes existujú rôzne programy cvičenia a každý si môže vyhľadať to, čo jeho telo potrebuje.