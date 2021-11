Zákrok, ktorý sa robí v tehotenstve a ktorým odborný gynekológ – pôrodník zošíva krčok maternice, sa nazýva pôrodná cerkláž. Krčok maternice je spodná časť maternice, má tvar lievika, ktorý sa otvára a rozširuje počas pôrodu, takže dieťa sa môže postupne presúvať z tela maternice a rodiť cez vagínu.

Prečo robiť krčné cerkláže?

Fyziologicky sa počas príprav na pôrod začne krčok maternice skracovať a rozširovať. V prípadoch, keď dôjde k tzv. oslabeniu krčka maternice, môže sa začať predčasne skracovať a rozširovať, čo môže priviesť k predčasnému pôrodu, alebo aj potratu.

Kedy sa odporúča urobiť cerklážové stehy:







– v prípade, že ste mali cervikálnu cerkláž počas predchádzajúceho tehotenstva;

– ak je spozorované skrátenie krčka maternice (krčok maternice kratší ako 25 milimetrov) u jednoplodových tehotenstiev menej ako 24 týždňov tehotenstva;

– viacpočetné tehotenstvá (dvojčatá, trojčatá);

– ak ste mali zákrok na krčku maternice v podobe odstránenia časti krčku použitím elektrickej slučky;

– v prípadoch, keď ste mali potrat v druhom trojmesačí s bezbolestnou dilatáciou krčka maternice;

– ak ste porodili pred 34. týždňom tehotenstva a zistilo sa, že v tomto tehotenstve došlo ku skráteniu krčka maternice;

v prípadoch puknutia krčka maternice v dôsledku predchádzajúcich pôrodov.

Kedy sa má vykonať cerkláž?

Ak vám odborný lekár, ktorý sleduje vaše tehotenstvo, odporučí zašitie krčka maternice, pretože ste mali problémy s predchádzajúcim tehotenstvom, ideálne by bolo urobiť to do 14. týždňa tehotenstva. Do 16. týždňa tehotenstva sa tiež odporúča vykonať stehy, aby sa znemožnilo prasknutie krčka. V prípadoch, keď je diagnostikovaný skrátený krčok maternice, steh sa môže dať do 24., resp. 28. týždňa tehotenstva.

Kedy sa neodporúča vykonať cerkláž?

Aj keď je diagnostikované predčasné šírenie krčka maternice, steh na krčku maternice sa neodporúča v nasledujúcich prípadoch:

– pri náznakoch predčasného pôrodu;

– pri vaginálnom krvácaní;

– pri diagnostikovaní infekcie alebo amniotického vaku;

– pri diagnostikovaní anomálie plodu;

– pri prasknutí membrán a odtoku plodovej vody.

Príprava na zásah

Pred procedúrou cerkláže treba urobiť niekoľko krokov na prípravu:

– dôkladne sa poinformovať o vašom zdravotnom stave, o údajoch súvisiacich s predchádzajúcimi intervenciami na krčku maternice, akže boli, výsledkami predchádzajúcich tehotenstiev;

– ultrazvukové vyšetrenie na kontrolu vitality a stavu tehotenstva, ako aj stavu plodu;

– testovanie na prítomnosť vaginálnej a/alebo cervikálnej infekcie a v prípade potreby liečba.

Postup cervikálnej cerkláže

Zákrok sa zvyčajne vykonáva použitím krátkodobej celkovej venóznej anestézie a môže sa vykonávať v regionálnej anestézii (spinálna anestézia). Intervencia sa vykonáva transvaginálnym prístupom ku krčku maternice. Po dobrej vizualizácii krčka maternice ho lekár zošije špeciálnymi stehmi. Po zákroku sa podávajú lieky proti bolesti a veľmi skoro sa plánuje prepustenie domov.

Niekoľko dní po zákroku môžu vás znepokojiť tieto príznaky:

– krvavé škvrny na spodnej bielizni;

– sťahy maternice;

– nepohodlie pri močení.

Obvyklé je plánovanie prehliadky na 10 – 14 dní po zákroku.

Odstránenie cerklážových stehov

Ak tehotenstvo prebieha pekne a nie je potrebné skoršie urgentné odstránenie cerklážového stehu, odstraňuje sa po 37. gestačnom týždni, teda zvyčajne 2 týždne pred očakávaným termínom pôrodu.

Možné komplikácie intervencie cerklážového stehu sú:

– vaginálne krvácanie;

– výskyt infekcie;

– predčasné prasknutie blán a odtok plodovej vody;

– predčasný pôrod alebo potrat.

Prof. Dr. sci. Artur Bjelica

Preložila: Anna Horvátová