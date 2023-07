Primátor Nového Sadu Milan Ðurić včera navštívil novosadskú mestskú časť Adice, kde prebiehajú záverečné práce výstavby novej škôlky PU Radosno detinjstvo.

„Zariadenie je v pokročilom štádiu prác, ktoré pokračujú podľa plánu a po ich ukončení, už v októbri, bude môcť túto škôlku navštevovať 250 detí,“ povedal primátor.

Ustanovizeň bude mať 11 miestností, sieň pre telesnú výchovu, tri kancelárie pre vychovávateľov, kuchyňu a pod. Celkovo bude rozlohy 2 200 štvorcových metrov a hodnota tejto investície je 490 miliónov dinárov.

Primátor zdôraznil, že sa nový objekt tejto predškolskej ustanovizne končí aj na Ulici Mišu Dimitrijevića, ktorý bude otvorený v januári 2024.

„Teraz máme 17 360 detí, ktoré chodia do štátnych škôlok úplne zadarmo, a čo sa týka tých súkromných, už od 25. júla na zasadnutí Zhromaždenia mesta sa očakáva prijatie opravného rozpočtu, ktorý počíta so zvýšenými finančnými prostriedkami, a tým aj so zvýšením počtu dotácií pre deti, ktoré chodia do súkromných škôlok. Opravným rozpočtom ten počet zvýšime o 100, takže to bude 3 800 detí, ktoré budú chodiť do súkromných škôlok a ktoré mesto dotuje,“ povedal primátor Ðurić.