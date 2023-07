Pravidelnou súčasťou osláv Dňa Selenče už niekoľko desaťročí je aj príležitostná a najčastejšie tematická etnologická výstava, ktorú pripravujú členky tamojšej Etno sekcie. Tohto roku pri príležitosti osláv 265. výročia založenia Selenče Etno sekcia si pripomenula 40 rokov angažovania sa na poli zachovávania materiálneho, ale aj nemateriálneho kultúrneho dedičstva v Selenči.

Práca usilovných členiek tohto združenia na čele s vedúcou Vierou Strehárskou a s pomocnou rukou jej manžela Jána Strehárskeho siaha do roku 1983. Vtedy boli organizované prvé výstavy ručných prác, a to v učebniach Základnej školy Jána Kollára. Zo začiatku boli usporiadané k Medzinárodnému dňu žien. Do ich prípravy sa ochotne zapájalo čoraz viac Selenčaniek. Postupne výstavy nadobudli úlohu zachovávania a chránenia pred zabudnutím materiálneho dedičstva Selenčanov. Toto svoje predsavzatie etno sekcia mohla naplno spĺňať zvlášť od roku 2001, keď dostala priestor v novom Dome kultúry a ich výstavy sa stali stálou súčasťou júlových dedinských osláv.

Odvtedy bolo zorganizovaných vyše 60 tematicky ladených výstav. Po každej výstave určitý počet exponátov Selenčania s láskou venovali selenčskému múzeu. Tohtoročná výstava mala názov Stužka – šnúrka, koruna krásy kroja, pričom sa mohli na výstave vidieť mnohé časti kroja a doplnky, ktoré zdobí práve stužka.

Na slávnostnom otvorení, ktoré bolo 2. júla, v programe účinkovali škôlkari Predškolskej ustanovizne Kolibrík vychovávateliek Ľudmily Čapandovej a Natálie Tŕpkovej, žiaci recitačnej a divadelnej sekcie Základnej školy Jána Kollára, ako aj recitátorky Etno sekcie Viery Strehárskej. Dlhoročná členka Etno sekcie Ružena Šimoniová sprítomnila návštevníkom dejiny usporiadania týchto selenčských výstav, Anna Koleková a Anna Petrášová vo svojich prejavoch zdôraznili význam práce Etno sekcie. Otvorenie výstavy pripravili a viedli Anna Petrášová a Renáta Súdiová.

Členky selenčskej Etno sekcie sa primeranými darčekmi poďakovali hostkám zo Starej Pazovy a Lalite za účasť na otvorení výstavy. Potom sa všetci presunuli do veľkej sále Domu kultúry a spoločne sledovali bohatý kultúrno-umelecký program venovaný 265. výročiu založenia Selenče.