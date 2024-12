V Základnej škole Jozefa Marčoka-Dragutina v Hložanoch celý školský rok je nabitý početnými aktivitami, ktoré sa realizujú predovšetkým s cieľom skvalitniť vzdelávací proces. V škole je aktuálne 114 žiakov, pre ktorých bezproblémové vzdelávanie zabezpečuje vedenie školy. Riaditeľka hložianskej základnej školy Adriana Halajová pre náš týždenník zhodnotila pomaly končiaci sa kalendárny rok a predstavila jednotlivé projekty, ktoré úspešne v ňom zrealizovali.

Hložianska škola by sa dala charakterizovať ako multietnická a multikonfesionálna. Okrem najväčšieho percenta slovenských žiakov, školu navštevujú aj Ukrajinci, Rusi, Nemci a jeden Američan.

Škola tohto roku získala finančné zdroje Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) prostredníctvom Ministerstva školstva, ktoré boli určené na socializáciu a prispôsobenie sa do vzdelávacieho procesu piatich žiakov z Ukrajiny. Samozrejme, projekt sa týkal celej školy a všetkých žiakov a učiteľov, no prioritne bol orientovaný na uvedených nových žiakov.

Plánovanými aktivitami z projektu sa snažili pomôcť žiakom zabezpečiť materiálne prostriedky potrebné na výchovno-vzdelávací proces v škole: zabezpečenie občerstvenia, učebníc, športovej obuvi a oblečenia, nákup učebných pomôcok a didaktického materiálu. Ďalej cez projekt spoznávali miestnu komunitu – navštívili všetky dediny Báčskopetrovskej obce, potom Nový Sad, Sriemske Karlovce, realizovali početné kultúrne a športové aktivity, ktoré zvyšovali úroveň tolerancie a multikulturalizmu. Okrem toho cez všetky tieto stanovené a zrealizované ciele sa noví žiaci mali možnosť naučiť slovenský a srbský jazyk, čo sa im, ako sme sa dozvedeli, aj podarilo. Tento projekt mal finančnú podporu Európskej únie v partnerstve s Medzinárodnou organizáciou pre migrácie (IOM).

Dôležitým zdrojom podpory pre hložiansku školu je aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí podporil viacero ich projektov. Ako zisťujeme, ÚSŽZ podporil nákup 105 slovenských kníh, ktoré deti aktívne používajú počas školského roka. Pri nákupe kníh zohľadnili fakt, aby boli dostupné a určené pre všetky triedy základnej školy. „Osobitne nás teší, že sme zrealizovali projekt Výstavba učebne v prírode. Týmto chceme umožniť žiakom, aby pod novým altánkom / učebňou mali vyučovacie hodiny vonku. Bude to niečo nové, žiakom a učiteľom zaujímavé. Nábytok do vonkajšej učebne sme tiež nakúpili, takže čakáme už iba jar, aby sme ho nainštalovali a začali s využívaním v tejto učebni. Do výstavby učebne sa zapojili miestni majstri. Na konci minulého školského roka boli teploty nadpriemerne vysoké, čo značne obťažilo vyučovanie v škole, v ktorej sme nemali klimatizácie. No ale aj tento problém riešime, keďže nám ÚSŽZ podporil projekt, prostredníctvom ktorého vybavíme budovu školy klimatizáciou,“ tvrdí riaditeľka Halajová.

Ďalej vedenie školy pracuje na tvorbe novej webovej stránky, nakoľko je potrebné starú verziu obnoviť a inovovať. Webová stránka bude obsahovať všetky veci potrebné pre rodičov a žiakov, ako aj všetky aktuality zo školského roka.

Do ďalších plánov si vedenie školy zaradilo vymeniť okná a dvere na škole, potom opraviť strechu na budove, ako aj nainštalovať žiacke skrinky na chodbách.

Žiakov čoskoro očakáva aj nové číslo žiackeho časopisu Sedmokrásky, ktorý v tejto škole vychádza už 30 rokov.

Pomerne bohatý rok na projektovú činnosť má hložianska škola za sebou. Po ukončení a realizácii stanovených plánov škola dostane celkom nový vzhľad, ktorý určite pozitívne ocenia žiaci, učitelia a rodičia.

Foto: z archívu ZŠ J. M. Dragutina v Hložanoch