Prvý podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Ivica Dačić včera v Bruseli absolvoval niekoľko zasadnutí s predstaviteľmi EÚ, po ktorých vyhlásil, že je naším odhodlaním urobiť všetko, čo je v našich silách, berúc do ohľadu národné a štátne záujmy, pokračovať v európskej ceste a zosúladiť zahraničnú politiku s EÚ.

Dačić sa stretol s vysokým predstaviteľom EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepom Borellom, osobitným zástupcom EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom, komisárkou EÚ pre vnútorné záležitosti Ilvou Johanssonovou, ako aj s predsedom Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu Davidom McAllisterom.

Ako povedal, Borell a Lajčák poukázali na veľmi konštruktívnu a zodpovednú úlohu prezidenta republiky Aleksandara Vučića, pokiaľ ide o posledné rokovania v Belehrade o dialógu medzi Belehradom a Prištinou.

„Zdôraznili zodpovedný prístup Srbska, ako aj želanie, aby sa v nasledujúcom období nezaoberali riešením týždenných konfliktov, ktoré sa odohrávajú na Kosove a Metóchii, podľa nášho názoru výlučne vinou predsedu vlády dočasných inštitúcií samosprávy v Prištine Albina Kurtiho, ale pokúsiť sa dosiahnuť dohodu, ktorá by poskytla pevnejšie záruky a umožnila mier a stabilitu v regióne,“ povedal Dačić.

„Predstavitelia v Bruseli pochopili, čo povedal prezident Vučić, teda že Belehrad je pripravený pracovať na základoch a realizácii navrhovaného plánu na normalizáciu vzťahov s Prištinou, ako aj to, že existujú červené čiary, ktoré nemožno prekročiť, a to je členstvo Kosova v OSN, ako aj to, že vytvorenie Spoločnosti srbských obcí nesmie byť sporné,“ konštatoval Dačić.