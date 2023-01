Rok 2022 bol veľmi úspešný pre Inđijskú obec a podľa slov Vladimira Gaka, predsedu obce, kľúčovým momentom bolo otvorenie továrne na výrobu pneumatík japonského investora Toyo Tires.

Ešte na slávnostnom otvorení továrne, na sklonku minulého roka Gak vyhlásil, že je táto investícia veľmi významná tak pre Inđiju, ako aj našu krajinu. Vzhľadom na počet zamestnaných, ktorí v tejto továrni majú vyšší plat, než je ten priemerný, od 1. januára 2023 sa do obecného rozpočtu dostane okolo 150 miliónov dinárov na základe daní, ktoré táto továreň bude platiť do obecnej pokladnice.

V roku 2022 v Obci Inđija boli podpísané ešte dve významné investície, ktoré budú hospodáriť v tejto obci: Kemoimpek, spoločnosť na výrobu a spracovanie železa, a spoločnosť Mermer i Granit.

V tejto sriemskej obci pochváliť sa môžu stabilnou finančnou situáciou. Obec má nadostač prostriedkov vojsť do hocakého projektu, bez ohľadu na to, koľko on stojí a aby nemusela čeliť dlhom. V minulom roku vkladali do všetkých oblastí života a práce občanov, od športu, vzdelávania, kultúry, cestnej a komunálnej infraštruktúry, sociálnej, detskej a zdravotníckej ochrany až po lokálne poľnohospodárstvo. Od 1. januára t. r. pre všetky deti z PU Boška Buhu pobyt v ustanovizni je zdarma. Doteraz lokálna samospráva financovala 80 percent pre pobyt detí a od nového roka hradí to stopercentne.

V Obci Inđija je 11 miestnych spoločenstiev: Inđija, Beška, Čortanovci, Jarkovci, Krčedin, Ljukovo, Maradik, Nové Karlovce, Nový Slankamen, Slankamenské Vinohrady a Starý Slankamen.

V roku za nami na území Inđijskej obce odštartovali aj historicky významný projekt výstavby športovej haly v dedine Beška. Objekt bude viacúčelový a investícia by mala byť ukončená do polovice roka 2024. Okrem hospodárskych a ekonomických úspechov v tejto obci sa môžu pochváliť i významnými úspechmi v oblasti turistiky v roku 2022. Medzi najatraktívnejšie patrí Keltsko selo, tematický turistický komplex, v športovo-rekreačnej zóne Inđija, na vchode do mesta smerom z Nového Sadu. Turistická organizácia Inđija sa už dva roky zaradom ocitla medzi tromi najúspešnejšími organizáciami v konkurencii o titul Turistický kvet.

V roku 2023 plánujú realizovať projekt Srpske Kapadokije na Krčedinskej ade. Bude to nová turistická atrakcia s balónmi, v ktorých sa bude vykonávať panorámska prehliadka. V Starom Slankamene vystavať sa majú chodníky pre peších vedľa Dunajom, čo bude tiež jednou z lákavých turistických ponúk.

Rozpočet Obce Inđija v roku 2023 vynáša 4.885.000.000 dinárov a je spoločensky zodpovedný. Až tretina je usmernená na vklady do detskej, sociálnej a zdravotníckej ochrany, predškolského, základného a stredného vzdelávania a športu, čo tvorí 30,53 % rozpočtových prostriedkov. Poľnohospodárstvo, komunálna a cestná infraštruktúra, kultúra a turistika tiež dostali veľkú podporu v obecnom rozpočte. Obecné vedenie naplánované má i významné investície vo všetkých dedinách obce.

Investície v dedinách

Pre Slankamenské Vinohrady je naplánovaná jedna z významnejších donácii pre úpravu tamojšieho evanjelického kostola, pracovať sa bude i na zväčšení vodovodnej a kanalizačnej siete a asfaltovať sa budú aj ulice, ktoré zatiaľ neboli asfaltované. Predsedom Rady Miestneho spoločenstva v tejto dedine je Janko Alexa.

V Ljukove najvýznamnejšia bude výstavba novej školskej telocvične, nová škôlka sa bude stavať i v Nových Karlovciach a v tejto dedine je naplánovaná aj výstavba kruhového objazdu a rekonštrukcia školskej sály. V Novom Slankamene pracovať sa bude na zväčšení vodovodnej siete a na rekonštrukcii Srbského domu. V Maradiku plánujú výstavbu kaplnky na cintoríne, výstavbu škôlky na pozemku starej školy a kruhového objazdu na križovatke pri budove MS. V Čortanovciach takisto výstavbu kaplnky a upraviť sa má i trh a Dom kultúry. V Krčedine vkladať sa bude do školskej budovy, rekonštrukcie Domu kultúry a pracuje sa i na projektovej dokumentácii pre výstavbu zhruba šesť kilometrov vodovodnej siete, ktorá bude spájať Nové Karlovce s touto dedinou. V meste Inđija dôraz dajú na výstavbu mestského trhu, námestia, ukončenia novej športovej haly, úpravy parkov…