V Červenom kríži v Báčskom Petrovci majú za sebou už tretiu tohtoročnú akciu dobrovoľného darcovstva krvi. Tá sa uskutočnila dnes predpoludním v miestnostiach Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec, kde pricestovali zamestnanci Pokrajinského ústavu pre transfúziu krvi.

V Báčskom Petrovci miestny Červený kríž zvyčajne do roka usporiada šesť dní tohto druhu. Najprv to bolo 21. februára, potom aj 30. marca a teraz do tretice 25. mája.

Do konca roka akcie dobrovoľného darcovstva krvi budú ešte aj 31. júla, 31. augusta a nakoniec aj 3. novembra 2023.

Jeden z aktívnych darcov, ktorí pravidelne darúvajú krv, je aj Jaroslav Popović z Petrovca. Medzi terajšími darcami je azda aj človek, ktorý najviac krvi daroval v posledných desaťročiach. Dnešná akcia mu je už 111 v poradí.

„Neviem, či číslo 111 má nejaký význam, ale dnes je to počet mojich darcovstiev krvi,“ vyjadril sa Jaroslav. Na to mu cestou sociálnych sietí prišli aj gratulácie, ale aj takáto odpoveď: „To číslo v preklade znamená, že si sa – ako vzorný darca – toľkokrát obetoval za vyššie ciele, najhumánnejši,e aké existujú – za zdravie ľudí!“